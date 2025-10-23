Iran phản ứng về khả năng đối diện làn sóng tấn công mới

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (phải) ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 23.10 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này, sau khi người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại về khả năng "tái sử dụng vũ lực" nếu các nỗ lực ngoại giao với Tehran thất bại.

Ngày 13.6, Israel mở chiến dịch ném bom chưa từng có nhằm vào Iran, châm ngòi cho một cuộc chiến mà Iran đáp trả bằng các đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran cũng như khu dân cư, còn Mỹ sau đó tham gia với các cuộc không kích vào những cơ sở hạt nhân chủ chốt.

Cuộc xung đột đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington vốn bắt đầu từ tháng 4. Một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã có hiệu lực kể từ ngày 24.6.

Trong cuộc phỏng vấn đăng hôm 22.10 với tờ Le Temps (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nói rằng "nếu ngoại giao thất bại, tôi lo ngại sẽ có việc tái sử dụng vũ lực".

Một ngày sau đó, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng chưa rõ liệu phát biểu của ông Grossi được nói ra "vì lo ngại hay như một lời đe dọa". "Nhưng những ai đưa ra các lời đe dọa như vậy cần hiểu rằng việc lặp lại một kinh nghiệm thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại khác", ông nói thêm trong đoạn video do Bộ Ngoại giao Iran công bố.

Căng thẳng giữa Iran và IAEA bùng lên ngay sau cuộc chiến 12 ngày, khi Tehran đình chỉ hợp tác với cơ quan này vì cho rằng IAEA đã không lên án đầy đủ các cuộc không kích của Israel và Mỹ.

Đến tháng 9, Iran và IAEA đạt được một khuôn khổ hợp tác mới, nhưng chỉ vài tuần sau, Tehran tuyên bố khuôn khổ đó không còn hiệu lực sau khi Anh, Pháp và Đức kích hoạt việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Năm 2018, Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Grossi nói rằng kể từ sau chiến sự, Iran đã áp đặt "những hạn chế đối với việc thanh sát vì lo ngại an ninh của mình" và chỉ cho phép các thanh sát viên "vào một cách hạn chế".

Theo IAEA, Iran là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng có làm giàu uranium tới 60%. Ngưỡng 90% là cần thiết để chế tạo bom hạt nhân. "Nếu tiếp tục các bước tiếp theo, Iran sẽ có đủ vật liệu cho khoảng 10 quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không có bằng chứng cho thấy Tehran đang tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Grossi cho biết.