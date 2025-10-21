Lãnh tụ tối cao Iran bác đề nghị đàm phán hạt nhân của ông Trump

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 21.10, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nói: "Tổng thống Trump tuyên bố ông ấy là người đàm phán, nhưng nếu một thỏa thuận đi kèm với sự ép buộc và kết quả của nó đã được định trước thì đó không phải là thỏa thuận mà là sự áp đặt và bắt nạt".

Tuần trước, ông Trump phát biểu trước quốc hội Israel rằng sẽ "rất tuyệt" nếu Mỹ có thể đàm phán một "thỏa thuận hòa bình" với Iran sau khi lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực.

Lãnh tụ tối cao Iran bác đề nghị đàm phán từ ông Trump

Đáp lại, ông Khamenei nhấn mạnh: "Tổng thống Mỹ tự hào nói rằng họ đã ném bom và phá hủy ngành công nghiệp hạt nhân của Iran. Được thôi, cứ mơ đi".

Ông Khamenei nói thêm: "Việc Iran có cơ sở hạt nhân hay không thì liên quan gì đến Mỹ? Những can thiệp này là không phù hợp, sai trái và mang tính cưỡng ép".

Trước đó, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp và gián đoạn sau 12 ngày giao tranh trên không hồi tháng 6 khi Mỹ và Israel tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran ngày 20.10.2025 ẢNH: REUTERS

Các nước phương Tây cáo buộc Iran âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân thông qua hoạt động làm giàu uranium và muốn Tehran chấm dứt hoạt động này. Về phần mình, Iran phủ nhận việc tìm cách vũ khí hóa việc làm giàu uranium và khẳng định chương trình này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Iran đã hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) được ký hồi tháng 9, theo Reuters dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ngày 20.10. Động thái này diễn ra sau khi các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước.

Tuyên bố này được đưa ra khoảng 3 tuần sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép IAEA tiếp tục thanh tra các địa điểm hạt nhân của nước này nếu các cường quốc phương Tây khôi phục lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Những lệnh trừng phạt khắc nghiệt đó đã được khôi phục vào tháng trước.

Quan chức cấp cao Iran Ali Larijani xác nhận trong cuộc gặp với người đồng cấp Iraq tại Tehran: "Thỏa thuận đã bị hủy bỏ. Tất nhiên, nếu cơ quan có đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét tại ban thư ký".

Việc Iran rút khỏi thỏa thuận được đánh giá là đòn giáng mạnh vào nỗ lực của IAEA nhằm khôi phục hợp tác giám sát hạt nhân với Iran kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6.