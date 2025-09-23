Mỹ 'cấm cửa' quan chức Iran mua sắm ở Costco

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 22.9 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Iran cho phép giới tinh hoa giáo sĩ của mình mua sắm ở New York, trong khi người dân Iran phải chịu đựng cảnh nghèo đói, cơ sở hạ tầng xuống cấp và tình trạng thiếu nước, điện trầm trọng".

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Costco tại Chicago, bang Illinois (Mỹ) ẢNH: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Iran, bao gồm cả những người đang làm việc tại phái bộ Iran ở New York, phải có sự chấp thuận từ Washington mới được đăng ký thành viên và mua hàng "tại bất kỳ chuỗi cửa hàng nào ở Mỹ, bao gồm ở Costco, Sam's Club hoặc BJ's Wholesale Club", theo Hãng tin AP.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Iran ở Mỹ cũng cần được chấp thuận nếu muốn mua hàng hóa xa xỉ trị giá trên 1.000 USD hoặc xe hơi có giá trên 60.000 USD, theo ông Clifton Seagroves, người đứng đầu Văn phòng phái bộ nước ngoài Mỹ (OFM).

Từ lâu, các cửa hàng như Costco là địa chỉ ưa thích của các nhà ngoại giao Iran tại New York, vì đó là nơi họ có thể mua số lượng lớn hàng hóa vốn khan hiếm tại quốc gia Hồi giáo này do các lệnh cấm vận kinh tế khắc nghiệt từ Mỹ và phương Tây.

Các quan chức Iran hiện ở New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thường niên. Ngoài lệnh hạn chế mua sắm, họ cũng bị giới hạn "chỉ được di chuyển đến và đi từ khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc để tiến hành công việc chính thức", phát ngôn viên Pigott cho biết.

Ông nói giới hạn này được đặt ra vì "Mỹ sẽ không cho phép Iran sử dụng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc làm cái cớ để tự do đi lại ở New York nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự khủng bố của mình".

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas cùng phái đoàn đến tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoài Iran, Mỹ cũng cân nhắc áp đặt hạn chế tương tự với các phái đoàn đến từ Sudan, Zimbabwe và Brazil.