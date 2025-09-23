Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ 'cấm cửa' quan chức Iran mua sắm ở Costco

Trí Đỗ
Trí Đỗ
23/09/2025 11:46 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấm các nhà ngoại giao Iran tiếp cận các chuỗi cửa hàng như Costco, cũng như mua hàng xa xỉ nếu không có sự cho phép đặc biệt từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 22.9 tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Iran cho phép giới tinh hoa giáo sĩ của mình mua sắm ở New York, trong khi người dân Iran phải chịu đựng cảnh nghèo đói, cơ sở hạ tầng xuống cấp và tình trạng thiếu nước, điện trầm trọng".

Mỹ 'cấm cửa' quan chức ngoại giao Iran mua sắm ở Costco - Ảnh 1.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Costco tại Chicago, bang Illinois (Mỹ)

ẢNH: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Iran, bao gồm cả những người đang làm việc tại phái bộ Iran ở New York, phải có sự chấp thuận từ Washington mới được đăng ký thành viên và mua hàng "tại bất kỳ chuỗi cửa hàng nào ở Mỹ, bao gồm ở Costco, Sam's Club hoặc BJ's Wholesale Club", theo Hãng tin AP.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Iran ở Mỹ cũng cần được chấp thuận nếu muốn mua hàng hóa xa xỉ trị giá trên 1.000 USD hoặc xe hơi có giá trên 60.000 USD, theo ông Clifton Seagroves, người đứng đầu Văn phòng phái bộ nước ngoài Mỹ (OFM).

Từ lâu, các cửa hàng như Costco là địa chỉ ưa thích của các nhà ngoại giao Iran tại New York, vì đó là nơi họ có thể mua số lượng lớn hàng hóa vốn khan hiếm tại quốc gia Hồi giáo này do các lệnh cấm vận kinh tế khắc nghiệt từ Mỹ và phương Tây.

Lãnh đạo thế giới họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc giữa nhiều xung đột, căng thẳng

Các quan chức Iran hiện ở New York để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thường niên. Ngoài lệnh hạn chế mua sắm, họ cũng bị giới hạn "chỉ được di chuyển đến và đi từ khu vực trụ sở Liên Hiệp Quốc để tiến hành công việc chính thức", phát ngôn viên Pigott cho biết.

Ông nói giới hạn này được đặt ra vì "Mỹ sẽ không cho phép Iran sử dụng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc làm cái cớ để tự do đi lại ở New York nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự khủng bố của mình".

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã từ chối cấp thị thực cho lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas cùng phái đoàn đến tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoài Iran, Mỹ cũng cân nhắc áp đặt hạn chế tương tự với các phái đoàn đến từ Sudan, Zimbabwe và Brazil.

Tin liên quan

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Người đứng đầu Cơ quan tình báo Quốc phòng đã bị sa thải vì Tổng thống Donald Trump không hài lòng về báo cáo của cơ quan này đánh giá đợt tấn công do Mỹ tiến hành đối với các cơ sở hạt nhân Iran.

Giới chức Iran tuyên bố không vội đàm phán với Mỹ

Iran dọa ngừng hợp tác với IAEA nếu bị tái áp đặt trừng phạt

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Costco mua sắm Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận