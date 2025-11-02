Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran tuyên bố xây lại các cơ sở hạt nhân kiên cố hơn trước

Thụy Miên
Thụy Miên
02/11/2025 21:17 GMT+7

Hôm nay (2.11), Iran cho biết sẽ cho xây lại các cơ sở hạt nhân đã bị hư hại sau các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, trong bối cảnh Oman thúc giục Tehran và Washington nối lại nỗ lực đàm phán đang bị đình trệ.

Iran xây lại cơ sở hạt nhân kiên cố hơn sau tấn công của Mỹ và Israel - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tổng quan khu phức hợp hạt nhân Fordow sau khi trúng tên lửa Mỹ hôm 21.6

ảnh: reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, đến nay, mức độ thiệt hại trên thực tế vẫn chưa rõ.

Trong chuyến thăm tổ chức hạt nhân Iran, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian hôm 2.11 khẳng định Tehran sẽ xây lại những cơ sở hạt nhân bị phá hủy và làm những nơi này kiên cố hơn trước, theo AFP.

"Việc phá hủy các cơ sở trên sẽ không buộc chúng tôi phải lùi bước", ông Pezeshkian lên tiếng, thêm rằng các nhà khoa học Iran vẫn nắm rõ những kiến thức hạt nhân cần thiết.

Tổng thống Iran không nói thêm. Trong bài phát biểu hồi tháng 2 trước khi Mỹ không kích, nhà lãnh đạo từng nói rằng Tehran sẽ xây lại những cơ sở đó nếu chúng bị tấn công.

Israel tố Iran phát triển tên lửa có thể bắn đến sân golf của ông Trump

Hồi tháng 6, Israel phát động một chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, mở màn cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Trong thời gian này, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân, quân sự lẫn dân sự trên lãnh thổ Iran, khiến nhiều nhà khoa học hàng đầu của Iran thiệt mạng.

Iran đáp trả bằng các loạt tên lửa đạn đạo về hướng những thành phố Israel.

Đến ngày 21.6 (giờ Washington), Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó thừa nhận tổn thất ở mức độ "nghiêm trọng và dữ dội".

Phát biểu của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong lúc Oman, nước có truyền thống đóng vai trò trung gian cho Tehran và Washington, hôm 1.11 thúc giục Mỹ - Iran ngồi vào bàn đối thoại.

Phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani hôm 2.11 xác nhận Tehran đã nhận được thông điệp đề nghị nối lại nỗ lực ngoại giao, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Oman đã chủ trì 5 vòng đàm phán Mỹ - Iran trong năm nay. Ba ngày trước vòng thứ sáu, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Tin liên quan

Iran phản ứng về khả năng đối diện làn sóng tấn công mới

Iran phản ứng về khả năng đối diện làn sóng tấn công mới

Iran tuyên bố rằng những bên nào đưa ra các lời đe dọa tái sử dụng vũ lực với nước này 'cần hiểu rằng việc lặp lại một kinh nghiệm thất bại sẽ chỉ dẫn đến một thất bại khác'.

Kho tên lửa Iran 'hồi sinh' sau xung đột với Israel

Lãnh tụ tối cao Iran bác đề nghị đàm phán hạt nhân của ông Trump

Khám phá thêm chủ đề

Iran Cơ sở hạt nhân chương trình hạt nhân Mỹ tấn công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận