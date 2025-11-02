Iran tuyên bố xây lại các cơ sở hạt nhân kiên cố hơn trước

Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tổng quan khu phức hợp hạt nhân Fordow sau khi trúng tên lửa Mỹ hôm 21.6 ảnh: reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, đến nay, mức độ thiệt hại trên thực tế vẫn chưa rõ.

Trong chuyến thăm tổ chức hạt nhân Iran, Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian hôm 2.11 khẳng định Tehran sẽ xây lại những cơ sở hạt nhân bị phá hủy và làm những nơi này kiên cố hơn trước, theo AFP.

"Việc phá hủy các cơ sở trên sẽ không buộc chúng tôi phải lùi bước", ông Pezeshkian lên tiếng, thêm rằng các nhà khoa học Iran vẫn nắm rõ những kiến thức hạt nhân cần thiết.

Tổng thống Iran không nói thêm. Trong bài phát biểu hồi tháng 2 trước khi Mỹ không kích, nhà lãnh đạo từng nói rằng Tehran sẽ xây lại những cơ sở đó nếu chúng bị tấn công.

Israel tố Iran phát triển tên lửa có thể bắn đến sân golf của ông Trump

Hồi tháng 6, Israel phát động một chiến dịch không kích chưa từng có nhằm vào Iran, mở màn cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Trong thời gian này, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân, quân sự lẫn dân sự trên lãnh thổ Iran, khiến nhiều nhà khoa học hàng đầu của Iran thiệt mạng.

Iran đáp trả bằng các loạt tên lửa đạn đạo về hướng những thành phố Israel.

Đến ngày 21.6 (giờ Washington), Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó thừa nhận tổn thất ở mức độ "nghiêm trọng và dữ dội".

Phát biểu của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong lúc Oman, nước có truyền thống đóng vai trò trung gian cho Tehran và Washington, hôm 1.11 thúc giục Mỹ - Iran ngồi vào bàn đối thoại.

Phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani hôm 2.11 xác nhận Tehran đã nhận được thông điệp đề nghị nối lại nỗ lực ngoại giao, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Oman đã chủ trì 5 vòng đàm phán Mỹ - Iran trong năm nay. Ba ngày trước vòng thứ sáu, Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.