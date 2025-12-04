Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tung phi đội 'UAV nhái Iran' đến Trung Đông

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/12/2025 15:38 GMT+7

Sau 2 năm liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Iran và nhóm quân sự, quân đội Mỹ đã thành lập phi đội UAV tấn công một chiều - được thiết kế tương tự UAV của Iran - đầu tiên tại Trung Đông.

Phi đội trực thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike của Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) triển khai dòng UAV mới mang tên Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái giá rẻ (LUCAS). Hiện vẫn chưa rõ phi đội này sẽ đóng quân cụ thể ở đâu tại Trung Đông.

- Ảnh 1.

LUCAS được bố trí trên đường băng tại một căn cứ không được tiết lộ trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ngày 23.11.2025

ẢNH: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Một quan chức quốc phòng cho biết LUCAS được phát triển sau khi các kỹ sư Mỹ tiến hành thiết kế ngược UAV Shahed của Iran mà Washington thu giữ vài năm trước. Shahed cũng là mẫu UAV Nga dùng để tấn công Ukraine.

Mẫu Shahed bị Mỹ thu giữ khi đó đã hư hại, nhưng các công ty quốc phòng Mỹ đã hợp tác thiết kế, tạo nền tảng phát triển LUCAS. Lực lượng Đặc nhiệm Scorpion Strike, gồm gần 20 nhân sự thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt trung ương Mỹ, giám sát quá trình này.

"Lực lượng đặc nhiệm mới đặt nền tảng cho việc sử dụng đổi mới như một biện pháp răn đe", đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, tuyên bố.

Theo CENTCOM, UAV LUCAS có tầm hoạt động rộng, khả năng tự hành và có thể phóng bằng nhiều phương thức, từ máy phóng, hệ thống hỗ trợ tên lửa đến các bệ phóng cơ động mặt đất. Địa điểm đặt phi đội chưa được công bố.

UAV đầu tiên trên thế giới bắn tên lửa đối không hạ mục tiêu bay phản lực

Việc Mỹ tăng tốc hiện đại hóa năng lực UAV diễn ra trong bối cảnh các cuộc chiến bằng UAV lan rộng từ Trung Đông đến Ukraine. Sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, Iran và các nhóm quân sự liên tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực, theo CNN.

Tại biển Đỏ, lực lượng Houthi liên tiếp phóng UAV và tên lửa vào tàu hàng. Năm 2024, Iran cũng phóng khoảng 170 UAV và hơn 120 tên lửa đạn đạo vào Israel, lực lượng Mỹ đã đánh chặn 70 UAV và 3 tên lửa trong đêm xảy ra vụ tấn công.

Một quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận việc Washington tập trung quá lâu vào các hệ thống chính xác, đắt đỏ khiến lực lượng bất lợi trước các UAV giá rẻ của Iran. "Nhưng giờ chúng ta đang đảo ngược tình thế", quan chức này nói.

Mỗi chiếc LUCAS chỉ khoảng 35.000 USD. Số lượng UAV trong phi đội không được công khai, song quan chức này cho hay quy mô nhiều và sẽ còn tăng.

Khám phá thêm chủ đề

UAV Mỹ LUCAS Trung Đông Iran
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
