Động thái của nhiều nước giữa biến động tại Iran

Trong khi đó, Hãng AFP ngày 13.1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Tehran (Iran) mà không có vai trò thiết yếu cũng đã rời Iran.

Một số nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ, Phần Lan những ngày qua đã triệu tập đại sứ Iran ở các nước sở tại, để bày tỏ sự phản đối về hành vi của chính phủ Tehran bị châu Âu coi là "bạo lực" nhằm đối phó người biểu tình.

Ông Trump dọa đánh thuế đối tác thương mại của Iran, Tehran để ngỏ đối thoại

Iran cũng có phản ứng tương tự khi triệu đại sứ của các nước Anh, Pháp, Ý và Đức hôm 12.1, đưa ra bằng chứng về thiệt hại do những người quá khích gây ra và yêu cầu chính phủ châu Âu "rút lại các tuyên bố ủng hộ người biểu tình", theo Euronews.

Quan hệ giữa Iran và Mỹ cũng leo thang căng thẳng do phát ngôn từ các bên về đợt biểu tình trên. Washington và Tehran đều đưa ra các tín hiệu đối thoại, song không loại trừ khả năng xảy ra đụng độ quân sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12.1 có động thái gây sức ép kinh tế lên Iran và các đối tác của Tehran, khi thông báo áp thuế 25% với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran.

Đám đông ủng hộ chính phủ Iran xuống đường ở Tehran ngày 12.1 ẢNH: REUTERS

Thông tin trên vấp phải sự phản đối của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 13.1 khẳng định: "Không bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thuế quan. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình".