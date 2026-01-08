Tổng tư lệnh quân đội Iran dọa hành động phủ đầu sau tuyên bố của ông Trump

Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami ẢNH: AP

Đài Fox News ngày 7.1 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Iran Amir Hatami cảnh báo về hành động phủ đầu sau những phát ngôn mang tính đe dọa nhắm vào nước này.

Phát biểu trên dường như đáp trả cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ có thể hành động nếu Iran dùng bạo lực trấn áp biểu tình.

"Nếu Iran bắn và giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa... thì Mỹ sẽ đến cứu họ. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Nước Cộng hòa Hồi giáo (Iran) coi việc gia tăng những lời lẽ như vậy nhằm vào Iran là một mối đe dọa và sẽ không để việc này tiếp diễn mà không có phản ứng", hãng IRNA dẫn lời ông Hatami phát biểu.

"Tôi có thể nói một cách tự tin rằng ngày hôm nay, mức độ sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Iran cao hơn rất nhiều so với trước chiến tranh. Nếu đối phương phạm sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng quyết đoán hơn, và chúng tôi sẽ chặt đứt bàn tay của bất kỳ kẻ gây hấn nào", ông nói thêm.

Iran phản bác phát ngôn của ông Trump về tình trạng bất ổn

Những khó khăn kinh tế đã khiến nhiều người dân Iran phản ứng. Trong nỗ lực giải quyết tình trạng bất ổn, chính phủ Iran đã bắt đầu chi trả khoản trợ cấp tương đương 7 USD mỗi tháng để bù đắp chi phí thực phẩm tăng cao cho các mặt hàng thiết yếu trong bữa ăn hằng ngày.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết khoản trợ cấp này sẽ được cấp cho hơn 71 triệu người trên toàn quốc, theo AP.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng trước và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tổ chức Hội đồng Kháng chiến quốc gia Iran (NCRI) tuyên bố rằng các thành phố Abdanan và Malekshahi về thực chất đã bị người biểu tình kiểm soát. Giới chức chính phủ Iran đã bác bỏ thông tin này

