Iran sẽ trợ cấp cho công dân để giảm bớt áp lực kinh tế

"Mỗi cá nhân có thể nhận được một khoản tiền tương đương 1 triệu Toman (khoảng 7 USD)/tháng, được chuyển vào tài khoản của họ trong 4 tháng", phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani thông báo trên truyền hình.

Bà Mohajerani cho biết thêm số tiền trợ cấp nói trên sẽ được cấp cho mỗi người dân Iran trong 4 tháng dưới dạng tín dụng, có thể được sử dụng để mua một số hàng hóa nhất định và nhằm giảm bớt áp lực kinh tế cho người dân. Tại Iran, quốc gia có dân số hơn 85 triệu người, mức lương tối thiểu tương đương khoảng 100 USD và mức lương trung bình hằng tháng khoảng 200 USD, theo AFP.

Một con phố ở Tehran (Iran) vào ngày 2.1 giữa cuộc biểu tình Ảnh: Reuters

Nền kinh tế Iran đối mặt với các lệnh cấm vận của Mỹ và quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran trong nhiều năm, và tháng 12.2025 đã chứng kiến tỷ lệ lạm phát ở mức 52% so với cùng kỳ năm trước đó. Tiền quốc gia của Iran đã mất hơn 1/3 giá trị so với USD trong năm qua, dẫn tới sức mua của người dân giảm mạnh và sự bất mãn lan rộng trong nước.

Hôm 4.1 đánh dấu ngày thứ 8 của các cuộc biểu tình lẻ tẻ ở Iran do sự bất ổn kinh tế sau khi tiền mất giá, theo AFP. Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến ít nhất 40 thành phố, khiến hơn 10 người chết, theo AFP.

Iran phản bác phát ngôn của ông Trump về tình trạng bất ổn

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4.1 cảnh báo Iran sẽ bị Mỹ "trừng phạt rất nặng" nếu có thêm người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Đến trưa 5.1 chưa có thông tin phản ứng từ Tehran.