Israel giết chết 3 thành viên Hezbollah, Iran lên tiếng

Quân đội Israel tuyên bố vào tối 14.12 rằng họ đã tấn công và tiêu diệt Zakaria Yahya al-Hajj, một nhân vật cấp cao của Hezbollah ở khu vực Jwaya. "Trong vai trò của mình, ông ta đã kích hoạt các điệp viên (Hezbollah) trong các cơ quan an ninh Li Băng", quân đội Israel khẳng định.

Hiện trường vụ không kích của Israel nhắm vào làng Jbaa ở miền nam Li Băng gần đây Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố trước đó, quân đội Israel thông báo họ đã tiêu diệt 2 thành viên Hezbollah ở các khu vực Yater và Bint Jbeil trong vòng chưa đầy một giờ.

Bộ Y tế Li Băng thông báo 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ở các khu vực Yater, Safad Al-Battikh và Jwaya.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tháng 11.2024 được cho là sẽ chấm dứt hơn một năm xung đột giữa Israel và Hezbollah, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Li Băng và duy trì binh sĩ ở 5 khu vực phía nam mà họ cho là mang tính chiến lược.

Phía Israel lập luận những cuộc tấn công nhắm vào các thành viên và cơ sở hạ tầng của Hezbollah, và nhằm ngăn chặn lực lượng này tái vũ trang.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hezbollah đối với tuyên bố trên của quân đội Israel.

Trong khi đó, cố vấn cấp cao Ali Akbar Velayati của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 14.12 tuyên bố Tehran sẽ "kiên quyết ủng hộ" Hezbollah, đồng minh của Iran ở Li Băng, theo AFP.

"Hezbollah, với tư cách là một trong những trụ cột quan trọng nhất của mặt trận kháng chiến, đóng vai trò cơ bản trong việc đối đầu với chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Cộng hòa Hồi giáo Iran, dưới sự lãnh đạo và mệnh lệnh của lãnh tụ tối cao, sẽ tiếp tục kiên quyết ủng hộ nhóm quan trọng và vị tha này trên tiền tuyến của cuộc kháng chiến", hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Velayati nói với đại diện của Hezbollah tại Tehran.

Trong nhiều năm qua, Iran đã ủng hộ cái gọi là trục kháng chiến, một mạng lưới các nhóm vũ trang bao gồm Hezbollah ở Li Băng, Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Houthi ở Yemen.

Hezbollah đã suy yếu do cuộc chiến gần đây với Israel và vụ lật đổ cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã cung cấp cho nhóm này một tuyến đường bộ nối liền với Iran.

Phát ngôn trên của ông Velayati được đưa ra trong bối cảnh Li Băng đang phải đối mặt với áp lực từ Mỹ và Israel về việc giải giáp Hezbollah. Li Băng đã cam kết giải giáp Hezbollah, bắt đầu từ miền nam nước này, nơi Hezbollah có ảnh hưởng lâu đời.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 13.12, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, người đã nhiều lần bác bỏ các nỗ lực giải giáp lực lượng này, nói rằng "giải giáp sẽ không đạt được mục tiêu của Israel" là chấm dứt kháng chiến, "ngay cả khi cả thế giới đoàn kết chống lại Li Băng".