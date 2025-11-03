Israel cảnh báo gia tăng tấn công lực lượng Hezbollah tại Li Băng

Khói lửa vẫn bốc lên ở miền nam Li Băng hôm 2.11 giữa căng thẳng với Israel ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 3.11 đưa tin Israel phát tín hiệu có thể tăng cường các chiến dịch tại Li Băng nhằm vào Hezbollah, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc lực lượng này tái vũ trang và kêu gọi Beirut giải giáp nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn.

Dù đạt được lệnh ngừng bắn với nhóm vũ trang Li Băng vào tháng 11.2024, Israel vẫn duy trì binh sĩ tại 5 khu vực ở miền nam Li Băng và tiếp tục tiến hành các cuộc không kích thường xuyên.

"Hezbollah đang đùa với lửa, còn Tổng thống Li Băng thì chần chừ không hành động", ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố.

"Cam kết của chính phủ Li Băng về việc giải giáp Hezbollah và loại bỏ lực lượng này khỏi miền nam Li Băng phải được thực thi. Các biện pháp thực thi nghiêm ngặt sẽ tiếp tục, thậm chí còn được tăng cường, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào người dân phía bắc", theo ông Katz.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng Hezbollah đang tìm cách "tái vũ trang".

"Chúng tôi mong chính phủ Li Băng thực hiện cam kết giải giáp Hezbollah, nhưng rõ ràng chúng tôi sẽ thực hiện quyền tự vệ của mình theo các điều khoản của lệnh ngừng bắn", ông Netanyahu phát biểu trong cuộc họp nội các hôm 2.11.

"Chúng tôi sẽ không để Li Băng trở thành một mặt trận mới chống lại chúng tôi, và chúng tôi sẽ hành động khi cần thiết", ông nhấn mạnh.

Chính phủ Li Băng chưa lập tức bình luận về các phát biểu trên.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Mỹ đã gia tăng sức ép lên chính quyền Li Băng nhằm buộc họ giải giáp Hezbollah - động thái bị Hezbollah và các đồng minh phản đối.

Chính phủ Li Băng đã xây dựng kế hoạch thiết lập độc quyền nhà nước về vũ khí, đồng thời cho biết quân đội đã bắt đầu triển khai kế hoạch này, khởi đầu từ khu vực miền nam.

Sau lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích tại Li Băng nhằm vào các vị trí của Hezbollah và đã gia tăng tần suất tấn công trong những ngày gần đây.

Hôm 30.10, lực lượng bộ binh Israel thực hiện một cuộc đột kích gây chết người ở miền nam Li Băng, khiến Tổng thống Li Băng Joseph Aoun ra lệnh cho quân đội đối phó.

Trong một diễn biến khác, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 2.11 cho biết phía Israel đã nhận thi thể của 3 con tin từ Hamas, trong thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang được tiếp tục triển khai.

Bất chấp những đợt leo thang rải rác, một lệnh ngừng bắn mong manh vẫn được duy trì ở Gaza kể từ ngày 10.10, theo thỏa thuận tập trung vào việc trao trả toàn bộ con tin Israel.

Hamas giam giữ 48 con tin ở Gaza, trong đó có 20 người được xác nhận còn sống, khi lệnh ngừng bắn được công bố. Kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, Hamas đã thả 20 con tin còn sống và bắt đầu bàn giao thi thể của 28 con tin còn lại.

Tính đến nay, lực lượng này đã trao trả thi thể 17 con tin, gồm 15 người Israel, một người Thái Lan và một người Nepal.