Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lệnh ngừng bắn chưa khiến Gaza yên ổn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
01/11/2025 05:00 GMT+7

Tờ The Times of Israel ngày 31.10 dẫn lời quan chức Mỹ cho hay các nước trung gian đàm phán hòa bình Dải Gaza đã yêu cầu lực lượng Hamas rút khỏi những khu vực do Israel kiểm soát ở Gaza, nếu không quân đội Israel sẽ nổ súng.

Theo đó, các nhà đàm phán của Ai Cập và Qatar đã nêu thông báo trên với Hamas, đặt ra hạn chót để rút lui là tối 30.10. Mỹ cũng đã cho phép Hamas đi qua những hành lang an toàn để về khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát, trang Axios đưa tin.

Quân đội Israel đã công bố bản đồ phân định vùng lãnh thổ mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát ở Gaza, vẽ ra "đường vàng" để phân định giới tuyến và đặt các cột mốc đánh dấu trên thực địa, khẳng định sẽ nổ súng nếu Hamas vượt qua ranh giới này. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết không phải lực lượng nào trên thực địa cũng nắm rõ giới tuyến từ bản đồ. Tính pháp lý của bản đồ do quân đội Israel đưa ra cũng bị đặt dấu hỏi.

Israel không kích giết 104 người, tố Hamas giả mạo khai quật hài cốt con tin

Hơn 3 tuần kể từ khi Hamas và Israel thực thi lệnh ngừng bắn ngày 10.10, hai bên nhiều lần cáo buộc bên còn lại vi phạm thỏa thuận. Israel tố Hamas tấn công khiến quân nhân IDF thiệt mạng ở thành phố Rafah thuộc Gaza đầu tuần này. Hamas khẳng định không liên quan đến vụ tấn công, do không thể liên lạc với các thành viên hoạt động ở lãnh thổ do IDF kiểm soát. Israel đã thực hiện cuộc không kích lớn vào Gaza ngày 28 - 29.10, mà cơ quan y tế Gaza báo cáo đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn chưa khiến Gaza yên ổn - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại Dải Gaza ngày 30.10

Ảnh: AFP

Một vấn đề khác với người dân Gaza những ngày qua là không thể rút tiền mặt để mua nhu yếu phẩm, dù các ngân hàng đã mở cửa từ ngày 16.10 sau lệnh ngừng bắn, theo Reuters ngày 31.10. Người Palestine ở Gaza sử dụng đồng shekel của Israel cho đa số hoạt động mua bán.

Tuy nhiên, Israel đã dừng cung cấp tiền giấy mới vào Gaza kể từ khi xung đột với Hamas bùng phát. Trong khi đó, giao dịch trực tuyến bị hạn chế do hạ tầng ngân hàng bị hư hại. Một số người tìm đến các thương nhân để đổi tiền mặt và đôi khi phải chịu thêm phí hoa hồng lên đến 40% giá trị. Tình cảnh khốn khó khiến người dân phải sử dụng tiền tiết kiệm hay lấy tài sản để đổi nhu yếu phẩm.

Tin liên quan

Mơ hồ chuyện điều lực lượng quốc tế trong thỏa thuận Gaza

Mơ hồ chuyện điều lực lượng quốc tế trong thỏa thuận Gaza

Liên quan kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế đến Dải Gaza để đảm bảo ổn định theo thỏa thuận hòa bình, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã phản đối ý định cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia.

Xung đột đẫm máu bùng phát ở Gaza

Lệnh ngừng bắn mong manh và nỗi lo của Gaza

Khám phá thêm chủ đề

Qatar Ai Cập Hamas israel Quân đội Israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận