Lệnh ngừng bắn chưa khiến Gaza yên ổn

Theo đó, các nhà đàm phán của Ai Cập và Qatar đã nêu thông báo trên với Hamas, đặt ra hạn chót để rút lui là tối 30.10. Mỹ cũng đã cho phép Hamas đi qua những hành lang an toàn để về khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát, trang Axios đưa tin.

Quân đội Israel đã công bố bản đồ phân định vùng lãnh thổ mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang kiểm soát ở Gaza, vẽ ra "đường vàng" để phân định giới tuyến và đặt các cột mốc đánh dấu trên thực địa, khẳng định sẽ nổ súng nếu Hamas vượt qua ranh giới này. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết không phải lực lượng nào trên thực địa cũng nắm rõ giới tuyến từ bản đồ. Tính pháp lý của bản đồ do quân đội Israel đưa ra cũng bị đặt dấu hỏi.

Israel không kích giết 104 người, tố Hamas giả mạo khai quật hài cốt con tin

Hơn 3 tuần kể từ khi Hamas và Israel thực thi lệnh ngừng bắn ngày 10.10, hai bên nhiều lần cáo buộc bên còn lại vi phạm thỏa thuận. Israel tố Hamas tấn công khiến quân nhân IDF thiệt mạng ở thành phố Rafah thuộc Gaza đầu tuần này. Hamas khẳng định không liên quan đến vụ tấn công, do không thể liên lạc với các thành viên hoạt động ở lãnh thổ do IDF kiểm soát. Israel đã thực hiện cuộc không kích lớn vào Gaza ngày 28 - 29.10, mà cơ quan y tế Gaza báo cáo đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Khói bốc lên tại Dải Gaza ngày 30.10 Ảnh: AFP

Một vấn đề khác với người dân Gaza những ngày qua là không thể rút tiền mặt để mua nhu yếu phẩm, dù các ngân hàng đã mở cửa từ ngày 16.10 sau lệnh ngừng bắn, theo Reuters ngày 31.10. Người Palestine ở Gaza sử dụng đồng shekel của Israel cho đa số hoạt động mua bán.

Tuy nhiên, Israel đã dừng cung cấp tiền giấy mới vào Gaza kể từ khi xung đột với Hamas bùng phát. Trong khi đó, giao dịch trực tuyến bị hạn chế do hạ tầng ngân hàng bị hư hại. Một số người tìm đến các thương nhân để đổi tiền mặt và đôi khi phải chịu thêm phí hoa hồng lên đến 40% giá trị. Tình cảnh khốn khó khiến người dân phải sử dụng tiền tiết kiệm hay lấy tài sản để đổi nhu yếu phẩm.