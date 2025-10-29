Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mơ hồ chuyện điều lực lượng quốc tế trong thỏa thuận Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/10/2025 05:30 GMT+7

Liên quan kế hoạch triển khai lực lượng quốc tế đến Dải Gaza để đảm bảo ổn định theo thỏa thuận hòa bình, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã phản đối ý định cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tham gia.

Theo AP ngày 28.10 dẫn lời ông Saar cho rằng lâu nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giữ lập trường đối đầu với Israel. "Các quốc gia muốn gửi lực lượng vũ trang đến Gaza ít nhất cũng phải có lập trường công bằng với Israel", ông Saar phát biểu trong chuyến thăm Hungary ngày 27.10.

Mơ hồ chuyện điều lực lượng quốc tế trong thỏa thuận Gaza - Ảnh 1.

Thành viên Hội Chữ thập đỏ tại Gaza ngày 27.10

ẢNH: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phản hồi tuyên bố trên từ Ngoại trưởng Israel, và Ankara trước đây nhấn mạnh sẵn sàng gửi quân. Diễn biến trên cho thấy vấn đề thành lập lực lượng quốc tế ở Gaza vẫn nan giải. Thỏa thuận do Mỹ đề xuất vốn mang tính khái quát và các nước muốn làm rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của lực lượng quốc tế. Đến nay, các vấn đề lớn như việc giải giáp Hamas hay quản lý xã hội Gaza trong tương lai vẫn chưa có tiến triển.

Trong ngày 26.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel sẽ quyết định nước nào được phép cử quân đến Gaza. 

Gian nan tìm thi thể người thân dưới núi gạch vụn ở Gaza

Israel lại tấn công ở Gaza

Israel lại tấn công ở Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25.10 tuyên bố đã không kích nhắm vào một thành viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở khu vực Nuseirat thuộc miền trung Dải Gaza.

