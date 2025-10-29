Mơ hồ chuyện điều lực lượng quốc tế trong thỏa thuận Gaza

Theo AP ngày 28.10 dẫn lời ông Saar cho rằng lâu nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giữ lập trường đối đầu với Israel. "Các quốc gia muốn gửi lực lượng vũ trang đến Gaza ít nhất cũng phải có lập trường công bằng với Israel", ông Saar phát biểu trong chuyến thăm Hungary ngày 27.10.

Thành viên Hội Chữ thập đỏ tại Gaza ngày 27.10 ẢNH: AFP

Thổ Nhĩ Kỳ chưa phản hồi tuyên bố trên từ Ngoại trưởng Israel, và Ankara trước đây nhấn mạnh sẵn sàng gửi quân. Diễn biến trên cho thấy vấn đề thành lập lực lượng quốc tế ở Gaza vẫn nan giải. Thỏa thuận do Mỹ đề xuất vốn mang tính khái quát và các nước muốn làm rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của lực lượng quốc tế. Đến nay, các vấn đề lớn như việc giải giáp Hamas hay quản lý xã hội Gaza trong tương lai vẫn chưa có tiến triển.

Trong ngày 26.10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel sẽ quyết định nước nào được phép cử quân đến Gaza.