Thế giới

Israel lại tấn công ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2025 05:15 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 25.10 tuyên bố đã không kích nhắm vào một thành viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở khu vực Nuseirat thuộc miền trung Dải Gaza.

 IDF cáo buộc người này đang lên kế hoạch tấn công binh sĩ Israel, theo AFP. Đến tối 26.10 chưa có thông tin về phản ứng của PIJ. Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho hay họ đã nhìn thấy máy bay không người lái tấn công một chiếc xe hơi, khiến xe bốc cháy. Một số nhân chứng khác thì nói xe tăng Israel đã nã pháo vào các khu vực phía đông của TP.Gaza. Quân đội Israel chưa có phản ứng về cáo buộc nã pháo.

Israel lại tấn công ở Gaza - Ảnh 1.

Xe tăng Israel ở TP.Gaza thuộc phía bắc Dải Gaza ngày 3.10

Ảnh: AFP

IDF tiến hành cuộc không kích mới ở Gaza trong bối cảnh đang có thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Lệnh ngừng bắn, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10.10. Phát biểu với các phóng viên khi rời Israel hôm 25.10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không đề cập trực tiếp cuộc tấn công mới của Israel ở Gaza, nhưng ông lưu ý rằng các sự cố thường xảy ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas tuyên bố sẽ trao trả tất cả các con tin còn lại, nhưng hài cốt của 13 con tin vẫn còn ở Gaza. Tổng thống Trump ngày 25.10 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng đang có "nền hòa bình rất vững chắc ở Trung Đông", nhưng Hamas phải nhanh chóng tiếp tục trao trả các thi thể cho Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Gian nan tìm thi thể người thân dưới núi gạch vụn ở Gaza

"Chúng ta hãy xem họ sẽ làm gì trong 48 giờ tới. Tôi đang theo dõi tình hình rất sát sao", ông Trump viết. Sau cảnh báo của chủ nhân Nhà Trắng, thành viên cấp cao Hamas Khalil al-Hayya nói nhóm này sẽ mở rộng việc tìm kiếm hài cốt con tin, theo Đài Al Jazeera. Ông al-Hayya nhấn mạnh Hamas không muốn cung cấp cho Israel bất kỳ cái cớ nào để tái khởi động xung đột.

