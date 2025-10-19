Israel tuyên bố chiến sự Gaza chỉ kết thúc khi Hamas giải giới

Các thành viên Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam của Hamas ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 19.10 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo rằng chiến sự ở Dải Gaza sẽ chưa kết thúc cho đến khi lực lượng Hamas bị tước vũ khí và vùng lãnh thổ này được phi quân sự hóa.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh cánh vũ trang của Hamas là Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam đã bàn giao thi thể của hai con tin nữa vào đêm 18.10, theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết một nhóm thuộc Hội Chữ thập đỏ đã tiếp nhận thi thể hai con tin từ Hamas và bàn giao cho lực lượng Israel tại Gaza, sau đó các thi thể này sẽ được đưa về Israel để nhận dạng.

Israel-Hamas cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Vấn đề các thi thể con tin vẫn còn ở Gaza đã trở thành điểm nghẽn trong việc thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Netanyahu cảnh báo rằng việc hoàn tất giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn là điều cốt yếu để chấm dứt chiến sự, bao gồm việc giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Gaza.

"Sau khi điều đó được thực hiện thành công, hy vọng là bằng cách dễ dàng, nhưng nếu không thì bằng cách khó khăn, khi ấy chiến tranh sẽ kết thúc", ông phát biểu trên Đài Channel 14.

Hamas đến nay vẫn phản đối đề xuất này và kể từ khi tạm dừng giao tranh đã hành động nhằm khẳng định lại quyền kiểm soát ở Gaza.

Theo tờ The Times of Israel dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phía Mỹ đã thông báo cho các nước trung gian là Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập về "những báo cáo đáng tin cậy cho thấy một hành động vi phạm ngừng bắn sắp xảy ra của Hamas nhằm vào người dân Gaza".

"Tấn công có chủ đích này nhằm vào dân thường Palestine sẽ cấu thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng và trực tiếp đối với thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời làm suy yếu những tiến triển đáng kể đạt được thông qua các nỗ lực trung gian", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Tuyên bố không nêu chi tiết bản chất vụ tấn công của Hamas, nhưng được đưa ra sau hơn một tuần xuất hiện các báo cáo cho rằng các thành viên Hamas đã hành quyết hàng chục người thuộc các gia tộc đối địch, cùng một số người Palestine khác bị cáo buộc hợp tác với Israel.

Trong một diễn biến khác, Đài Al Jazeera ngày 18.10 đưa tin lực lượng Israel đã giết 11 thành viên trong một gia đình người Palestine ở Gaza, vụ việc gây chết người nhiều nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 10.10.

Theo lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, vụ tấn công xảy ra tối 17.10, khi một quả đạn xe tăng của quân đội Israel bắn trúng chiếc xe dân sự chở gia đình ông Abu Shaaban tại khu phố Zeitoun ở thành phố Gaza.

Trong vụ tấn công đó, binh sĩ Israel đã nổ súng vào những người vượt qua cái gọi là "đường vàng", ranh giới mà theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, quân đội Israel phải rút về phía sau.

Phóng viên Hind Khoudary của Al Jazeera đưa tin từ Gaza cho biết nhiều người Palestine không có kết nối internet và không biết rõ vị trí hiện tại của lực lượng Israel dọc theo các ranh giới được gọi là "đường phân định", khiến các gia đình rơi vào tình thế nguy hiểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel cho biết các "đường vàng" ở Gaza sẽ sớm được đánh dấu rõ ràng để tránh nhầm lẫn.