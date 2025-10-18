Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hamas - Israel mâu thuẫn về bàn giao thi thể con tin

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
18/10/2025 05:00 GMT+7

Tiến trình triển khai các bước tiếp theo trong thỏa thuận hòa bình Dải Gaza đang chững lại khi Israel và Hamas tranh cãi về việc trao trả thi thể con tin cho Israel.


Hamas - Israel mâu thuẫn về bàn giao thi thể con tin - Ảnh 1.

Xe của Hội Chữ thập đỏ ngày 14.10 chở thi thể con tin được Hamas bàn giao

ẢNH: REUTERS

Đài Al Jazeera ngày 17.10 đã đăng video về những thành viên Hamas sử dụng máy móc dọn dẹp đất đá để tìm kiếm con tin. Hamas cho biết một số con tin bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các đường hầm và công trình bị Israel bắn phá. Nhóm vũ trang này nói rằng cần phải đưa máy móc đào bới hạng nặng đến Gaza để tìm kiếm thi thể con tin. Tờ The Times of Israel ngày 16.10 đưa tin phía Israel đã cung cấp cho các bên trung gian thông tin về vị trí nghi là nơi các con tin đang bị chôn vùi ở Gaza. Truyền thông Israel cũng đưa tin về việc một nhóm quốc tế đã đến Gaza và sẽ sớm triển khai tìm kiếm con tin, dựa trên tin tình báo do Israel cung cấp. Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã cử chuyên gia đến Gaza hỗ trợ.

Israel-Hamas cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Hamas đã bàn giao 20 con tin còn sống và 9 thi thể. Chính phủ Israel cho biết hiện còn 19 thi thể chưa được trao trả và trấn an gia đình các nạn nhân rằng sẽ đưa tất cả con tin trở về, đồng thời cảnh báo Hamas giao tranh sẽ tiếp diễn nếu Tel Aviv không nhận đủ con tin. Israel cho rằng vẫn còn một số con tin mà Hamas có thể bàn giao ngay nhưng nhóm này cố tình trì hoãn. Cũng liên quan tình hình tại Gaza, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17.10 cảnh báo tình trạng bệnh truyền nhiễm ở dải đất này đang vượt khỏi tầm kiểm soát, trong khi chỉ còn khoảng 1/3 số bệnh viện hoạt động.

Nước mắt đoàn tụ ngày Hamas - Israel ngừng bắn

Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza hoàn tất đợt trao trả con tin và tù nhân đầu tiên trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn.

