Nước mắt đoàn tụ ngày Hamas - Israel ngừng bắn

Khoảnh khắc đoàn tụ

Lệnh ngừng bắn được chờ đợi từ lâu giữa Israel và Hamas hôm qua bước vào ngày thứ 2, sau khi Hamas trao trả 3 con tin để đổi lấy 90 tù nhân Palestine bị giam giữ tại Israel. Tại TP.Ramallah ở Bờ Tây, hàng ngàn người chờ đón những tù nhân Palestine được trả tự do, trong đó có 69 phụ nữ và 21 thiếu niên từ Bờ Tây và Jerusalem. Theo CNN, những hình ảnh đầy xúc động được ghi nhận tại đây khi nhiều người đoàn tụ với gia đình.

Xem khoảnh khắc vỡ òa khi con tin Israel được thả gặp lại người thân

Tại Tel Aviv, hàng trăm người Israel reo hò và rơi nước mắt tại quảng trường bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng, khi chương trình phát sóng trực tiếp từ Gaza cho thấy cảnh 3 con tin nữ lên một chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ. Quân đội Israel sau đó cho hay các con tin Romi Gonen (24 tuổi), Doron Steinbrecher (31 tuổi) và Emily Damari (28 tuổi) đã đoàn tụ với gia đình, đồng thời tung đoạn phim cho thấy dường như họ đều khỏe mạnh. "Tôi muốn nói với họ, gồm Romi, Doron và Emily, rằng cả nước ôm lấy các bạn. Chào mừng trở về nhà", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu.

Tù nhân người Palestine Nidaa Zaghebi ôm lấy người thân sau khi được Israel trả tự do hôm 20.1 ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận, hai bên ngừng bắn, viện trợ được chuyển đến Gaza và 33 trong số gần 100 con tin sẽ được Hamas trao trả trong giai đoạn 1 kéo dài 6 tuần, đổi lại việc Israel thả gần 2.000 tù nhân Palestine. Đợt trao trả con tin và tù nhân tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 25.1, trong khi các bên sẽ bắt đầu đàm phán về giai đoạn tiếp theo vào ngày thứ 16 của giai đoạn 1.

Các thành viên Hamas đưa một con tin lên xe tại TP.Gaza để trao trả cho Israel hôm 19.1 ẢNH: REUTERS

Chạy đua viện trợ

Ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của LHQ lập tức tuyên bố hoạt động hết công suất để đưa lương thực đến Gaza, sau khi các cửa khẩu được mở. "Chúng tôi cố gắng tiếp cận

Hàng viện trợ được đưa vào Dải Gaza từ cửa khẩu Rafah với Ai Cập hôm 19.1 ẢNH: AFP

1 triệu người trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đang đưa bột mì, bữa ăn sẵn và sẽ làm mọi cách bổ sung hàng cho các tiệm bánh", theo AFP dẫn lời Phó giám đốc điều hành WFP Carl Skau. Ông cho biết thỏa thuận cho phép 600 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza mỗi ngày.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay đã sẵn sàng đưa viện trợ đến Gaza, nhưng cần "sự tiếp cận có hệ thống" khắp dải đất này để triển khai. Hầu hết hạ tầng y tế tại Gaza bị phá hủy trong hơn một năm xung đột. Tổng giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus hoan nghênh lệnh ngừng bắn nhưng nói thêm rằng "việc giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe lớn và khôi phục hệ thống y tế ở Gaza sẽ là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức, xét đến quy mô tàn phá, tính phức tạp của hoạt động và những hạn chế liên quan".

Người dân Palestine đi qua những đống đổ nát tại TP.Rafah ở Gaza hôm 19.1 ẢNH: AP

Cảnh báo về những thách thức to lớn, WHO ước tính việc tái thiết hệ thống y tế ở Gaza sẽ mất nhiều năm và hàng tỉ USD. "Chỉ phân nửa trong số 36 bệnh viện còn hoạt động một phần, gần như mọi bệnh viện bị thiệt hại hoặc bị phá hủy một phần và chỉ 38% trung tâm chăm sóc sức khỏe cơ bản còn hoạt động", theo WHO. Cơ quan này cho biết hơn 46.600 người thiệt mạng và hơn 110.000 người bị thương tại Gaza, sau khi Israel trả đũa việc Hamas tấn công khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin.