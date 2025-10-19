Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Israel tiếp nhận thêm thi thể, Hamas không đảm bảo giải giới

Thụy Miên
Thụy Miên
19/10/2025 05:13 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), phía Israel đã nhận thi thể con tin tiếp theo được lực lượng Hamas chuyển giao thông qua Hội Chữ Thập Đỏ, theo Reuters.

Đây là xác con tin thứ 10 trong tổng số 28 người Israel thiệt mạng nằm trong tay Hamas ở Gaza. Sau đó trong ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo thi thể con tin được Hamas vừa bàn giao là ông Eliyahu Margalit. Nạn nhân 75 tuổi vào thời điểm thiệt mạng tại Kibbutz Nir Oz, khu vực Israel giáp Dải Gaza khi Hamas tổ chức cuộc tấn công vào ngày 7.10.2023.

Israel tiếp nhận thêm thi thể, Hamas không đảm bảo giải giới - Ảnh 1.

Xe ủi đất thi công tại khu vực bị tàn phá ở miền nam Gaza (ảnh chụp ngày 17.10)

Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas tranh cãi về việc chậm trễ trong quá trình bàn giao xác con tin theo thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi giữa hai bên. Theo Hamas, quá trình tìm kiếm vấp phải nhiều trở ngại do nhiều thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát, đòi hỏi phải có máy móc hạng nặng và thiết bị đào bới nếu muốn đẩy nhanh tiến độ. Đài CNN dẫn lời người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển giao thi thể con tin.

Ngày 17.10, hai xe ủi đất bắt đầu đào bới tại khu phức hợp Hamad thuộc TP.Khan Younis. Khu Hamad nhiều lần hứng chịu bom đạn của phía Israel trong thời gian diễn ra chiến sự, khiến một số tòa nhà của khu phức hợp bị san bằng. Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường, nhưng đến hôm qua (giờ VN) đoàn vẫn chưa được quân đội Israel cho phép vào Gaza.

Hamas muốn tiếp tục kiểm soát an ninh tại Gaza, không cam kết giải giáp

Trong khi đó, phía Israel bác bỏ lý do về bom đạn tàn phá và khẳng định Hamas nắm rõ vị trí thi thể các con tin, đồng thời cảnh báo nhóm này không còn nhiều thời gian. Tại cuộc họp báo ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan gọi tuyên bố trên của Israel là đáng quan ngại. "Liệu Israel sẽ lấy lý do Hamas không thể tìm thấy các thi thể bên dưới những đống đổ nát như là một cái cớ để hủy bỏ lệnh ngừng bắn hay không? Đây là điều cộng đồng quốc tế đang lo ngại", theo Ngoại trưởng Fidan.

Trong một diễn biến khác, quan chức cấp cao Hamas Mohammed Nazzal cho hay lực lượng này có kế hoạch tiếp tục duy trì quyền kiểm soát an ninh tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi xung đột chấm dứt. Trả lời phỏng vấn của Reuters, quan chức này thậm chí còn nhấn mạnh Hamas không thể cam kết sẽ hoàn toàn giải trừ vũ khí.

Rõ ràng lập trường trên phản ánh những thách thức lớn mà kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đang phải đối mặt.

Ông Nazzal cũng cho hay Hamas sẵn sàng ngừng bắn đến 5 năm để phục vụ cho giai đoạn tái thiết Gaza, nhưng phải nhận được đảm bảo rằng những gì kế tiếp phải bao gồm tầm nhìn và hy vọng về một nhà nước Palestine. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu trên của quan chức Hamas, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này vẫn cam kết thực hiện đầy đủ phần của mình theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Tin liên quan

Tổng tham mưu trưởng Houthi thiệt mạng, Israel nói do trúng đòn không kích

Tổng tham mưu trưởng Houthi thiệt mạng, Israel nói do trúng đòn không kích

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 16.10 thông báo Tổng tham mưu trưởng Muhammad Adb Al-Karim Al-Ghamari, một trong những nhân vật quân sự cao nhất của nhóm này, đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hamas - Israel mâu thuẫn về bàn giao thi thể con tin

ICC bác đề nghị bỏ lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu

Khám phá thêm chủ đề

israel Hamas gaza Ngừng bắn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận