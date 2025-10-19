Israel tiếp nhận thêm thi thể, Hamas không đảm bảo giải giới

Đây là xác con tin thứ 10 trong tổng số 28 người Israel thiệt mạng nằm trong tay Hamas ở Gaza. Sau đó trong ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo thi thể con tin được Hamas vừa bàn giao là ông Eliyahu Margalit. Nạn nhân 75 tuổi vào thời điểm thiệt mạng tại Kibbutz Nir Oz, khu vực Israel giáp Dải Gaza khi Hamas tổ chức cuộc tấn công vào ngày 7.10.2023.

Xe ủi đất thi công tại khu vực bị tàn phá ở miền nam Gaza (ảnh chụp ngày 17.10) Ảnh: Reuters

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas tranh cãi về việc chậm trễ trong quá trình bàn giao xác con tin theo thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi giữa hai bên. Theo Hamas, quá trình tìm kiếm vấp phải nhiều trở ngại do nhiều thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát, đòi hỏi phải có máy móc hạng nặng và thiết bị đào bới nếu muốn đẩy nhanh tiến độ. Đài CNN dẫn lời người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem khẳng định lực lượng sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển giao thi thể con tin.

Ngày 17.10, hai xe ủi đất bắt đầu đào bới tại khu phức hợp Hamad thuộc TP.Khan Younis. Khu Hamad nhiều lần hứng chịu bom đạn của phía Israel trong thời gian diễn ra chiến sự, khiến một số tòa nhà của khu phức hợp bị san bằng. Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một nhóm chuyên gia đến hiện trường, nhưng đến hôm qua (giờ VN) đoàn vẫn chưa được quân đội Israel cho phép vào Gaza.

Hamas muốn tiếp tục kiểm soát an ninh tại Gaza, không cam kết giải giáp

Trong khi đó, phía Israel bác bỏ lý do về bom đạn tàn phá và khẳng định Hamas nắm rõ vị trí thi thể các con tin, đồng thời cảnh báo nhóm này không còn nhiều thời gian. Tại cuộc họp báo ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Ngoại trưởng nước này Hakan Fidan gọi tuyên bố trên của Israel là đáng quan ngại. "Liệu Israel sẽ lấy lý do Hamas không thể tìm thấy các thi thể bên dưới những đống đổ nát như là một cái cớ để hủy bỏ lệnh ngừng bắn hay không? Đây là điều cộng đồng quốc tế đang lo ngại", theo Ngoại trưởng Fidan.

Trong một diễn biến khác, quan chức cấp cao Hamas Mohammed Nazzal cho hay lực lượng này có kế hoạch tiếp tục duy trì quyền kiểm soát an ninh tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi xung đột chấm dứt. Trả lời phỏng vấn của Reuters, quan chức này thậm chí còn nhấn mạnh Hamas không thể cam kết sẽ hoàn toàn giải trừ vũ khí.

Rõ ràng lập trường trên phản ánh những thách thức lớn mà kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đang phải đối mặt.

Ông Nazzal cũng cho hay Hamas sẵn sàng ngừng bắn đến 5 năm để phục vụ cho giai đoạn tái thiết Gaza, nhưng phải nhận được đảm bảo rằng những gì kế tiếp phải bao gồm tầm nhìn và hy vọng về một nhà nước Palestine. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu trên của quan chức Hamas, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nước này vẫn cam kết thực hiện đầy đủ phần của mình theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.