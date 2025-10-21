Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cáo buộc Hamas vi phạm thỏa thuận, Israel tấn công mạnh

Văn Khoa
Văn Khoa
21/10/2025 05:00 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã nổ súng vào vài "thành phần khủng bố Palestine" tiếp cận binh sĩ Israel ở phía đông TP.Gaza thuộc miền bắc Dải Gaza vào sáng 20.10, theo tờ The Times of Israel.

Trước đó, IDF tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hamas trên khắp Gaza trong ngày 19.10, sau khi cáo buộc Ham

Israel nối lại ngừng bắn, cứu trợ dưới áp lực từ ông Trump sau vụ không kích giết 26 người Gaza

Cơ quan phòng vệ dân sự và các bệnh viện ở Gaza thông báo một loạt cuộc không kích của Israel trên khắp vùng lãnh thổ này trong ngày 19.10 đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, theo AFP. IDF cho hay họ đang kiểm tra báo cáo về thương vong, trong khi khẳng định hai binh sĩ của lực lượng này đã thiệt mạng sau khi các tay súng ở Gaza phóng tên lửa chống tăng và nổ súng vào binh sĩ Israel trong ngày 19.10.

Sau cuộc tấn công nhắm vào Hamas hôm 19.10, IDF thông báo đã khôi phục việc thực thi lệnh ngừng bắn, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ vụ vi phạm nào. Đến chiều qua chưa có thông tin về phản ứng của Hamas trước cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn cũng như tuyên bố về cuộc tấn công hôm 19.10 của IDF. Hai bên đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, có hiệu lực từ ngày 10.10.

- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel nhắm vào một tòa nhà ở miền trung Dải Gaza ngày 19.10

ẢNH: AFP

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 19.10 khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn còn hiệu lực, nói rằng giới thủ lĩnh Hamas có thể không liên quan đến các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, theo Reuters. Mặt khác, ông Trump cho hay ông không biết liệu các cuộc không kích mới của Israel có chính đáng hay không. 

