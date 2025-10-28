Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ mua 20 tiêm kích Typhoon giá gần 11 tỉ USD, bị chê mắc

Vi Trân
Vi Trân
28/10/2025 07:33 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận trị giá gần 11 tỉ USD để mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh nhằm nâng cấp không quân.

Thỏa thuận "biểu tượng" được ký kết trong chuyến thăm Ankara của Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 27.10, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên từ khi ông nhậm chức vào năm 2024. Theo Reuters, phía Anh cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lô tiêm kích Eurofighter Typhoon đầu tiên vào năm 2030. Thủ tướng Starmer nói rằng quốc gia đồng minh NATO có quyền mua thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon giá gần 11 tỉ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chụp ảnh sau khi ký thỏa thuận tiêm kích Eurofighter Typhoon ngày 27.10

ẢNH: REUTERS

Tiêm kích Typhoon do liên minh các nước Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ý cùng sản xuất. Một số nhà phân tích cho rằng hợp đồng 8 tỉ bảng Anh (10,7 tỉ USD) cho 20 chiếc Typhoon là quá mắc.

Nhà phân tích an ninh quốc phòng Burak Yildirim tại Istanbul nói với Reuters rằng ngay cả khi hợp đồng bao gồm các lựa chọn, đạn dược, phụ tùng và huấn luyện, thì đây cũng là thỏa thuận có giá quá cao. "Họ đang bán máy bay với giá của tàu hộ tống. Một máy bay chiến đấu với giá 400 triệu bảng Anh thì thật khó tin. Họ đang bán 1 chiếc máy bay với giá của 4 chiếc", ông Yildirim nói.

Thổ Nhĩ Kỳ và Anh chưa bình luận về nhận xét này.

Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua 20 tiêm kích Eurofighter Typhoon giá gần 11 tỉ USD - Ảnh 2.

Thủ tướng Anh Keir Starmer chụp ảnh cùng các quân nhân Anh bên cạnh tiêm kích Eurofighter Typhoon tại căn cứ không quân Tusas ở Ankara ngày 27.10

ẢNH: REUTERS

Thỏa thuận được thực hiện trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ cần các máy bay chiến đấu tiên tiến để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Israel. Trong khi đó, châu Âu cũng trông cậy vào Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố sườn phía đông và để hỗ trợ lực lượng ổn định hậu xung đột tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara có kế hoạch mua thêm 24 chiếc Typhoon từ Oman và Qatar. Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ sắp đạt thỏa thuận để ngay lập tức nhận 12 chiếc Typhoon ít được sử dụng từ hai nước vùng Vịnh nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuần trước đã đến thăm Oman và Qatar để thảo luận kế hoạch.

Tiêm kích Eurofighter Typhoon thử nghiệm hệ thống hỗ trợ tác chiến bằng AI

