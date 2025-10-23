Mỹ lạc quan về thỏa thuận hòa bình Gaza

"Những gì chúng ta đã thấy trong tuần qua khiến tôi rất lạc quan rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Sắp tới sẽ có những lúc mọi chuyện không như ý muốn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, liên tục theo dõi tình hình", ông Vance phát biểu trước báo giới tại TP.Kiryat Gat, miền nam Israel.

Phó tổng thống Vance phát biểu tại TP.Kiryat Gat ngày 21.10 Ảnh: Reuters

Quân đội Israel ngày 21.10 cho biết Hamas đã bàn giao thêm thi thể 2 con tin. AP đưa tin kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10.10, Hamas đã bàn giao thi thể 15 con tin và còn 13 người. Phó tổng thống Vance đã kêu gọi mọi người kiên nhẫn, khi Tel Aviv tỏ ra bất mãn trước tiến độ trao trả thi thể. Ông Vance cũng đã cảnh báo Hamas sẽ phải chịu hậu quả nếu nhóm vũ trang không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số nước đồng minh ở Trung Đông bày tỏ sẵn sàng đưa quân đến Gaza đối phó với Hamas nếu thấy vi phạm. Theo Reuters, Washington đang gây sức ép để Hamas giải giáp và triển khai các bước tiếp theo trong thỏa thuận Gaza, bao gồm vấn đề viện trợ nhân đạo và quản lý đời sống xã hội ở dải đất này.

Về phía Hamas, đại diện nhóm này hôm 21.10 đã có cuộc gặp với các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một nước trung gian thỏa thuận Gaza. Hamas khẳng định vẫn sẽ cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, dù cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm.



