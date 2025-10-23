Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ lạc quan về thỏa thuận hòa bình Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/10/2025 05:30 GMT+7

AFP ngày 22.10 đưa tin giới lãnh đạo Mỹ bày tỏ lạc quan rằng thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza sẽ được duy trì, đồng thời đưa ra cảnh báo đanh thép đến lực lượng Hamas. Trong chuyến thăm Israel ngày 21.10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng tiến triển trong lệnh ngừng bắn Gaza tốt hơn dự kiến.

"Những gì chúng ta đã thấy trong tuần qua khiến tôi rất lạc quan rằng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Sắp tới sẽ có những lúc mọi chuyện không như ý muốn, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng, liên tục theo dõi tình hình", ông Vance phát biểu trước báo giới tại TP.Kiryat Gat, miền nam Israel.

Mỹ lạc quan về thỏa thuận hòa bình Gaza - Ảnh 1.

Phó tổng thống Vance phát biểu tại TP.Kiryat Gat ngày 21.10

Ảnh: Reuters

Quân đội Israel ngày 21.10 cho biết Hamas đã bàn giao thêm thi thể 2 con tin. AP đưa tin kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10.10, Hamas đã bàn giao thi thể 15 con tin và còn 13 người. Phó tổng thống Vance đã kêu gọi mọi người kiên nhẫn, khi Tel Aviv tỏ ra bất mãn trước tiến độ trao trả thi thể. Ông Vance cũng đã cảnh báo Hamas sẽ phải chịu hậu quả nếu nhóm vũ trang không tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số nước đồng minh ở Trung Đông bày tỏ sẵn sàng đưa quân đến Gaza đối phó với Hamas nếu thấy vi phạm. Theo Reuters, Washington đang gây sức ép để Hamas giải giáp và triển khai các bước tiếp theo trong thỏa thuận Gaza, bao gồm vấn đề viện trợ nhân đạo và quản lý đời sống xã hội ở dải đất này.

Ông Trump nói Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận

 Về phía Hamas, đại diện nhóm này hôm 21.10 đã có cuộc gặp với các quan chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, một nước trung gian thỏa thuận Gaza. Hamas khẳng định vẫn sẽ cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, dù cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm.


Tin liên quan

Ông Trump nói Israel có thể quay lại tấn công Gaza 'ngay khi tôi lên tiếng'

Ông Trump nói Israel có thể quay lại tấn công Gaza 'ngay khi tôi lên tiếng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc để Israel nối lại chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nếu Hamas không tuân thủ cam kết, trong khi quân đội Israel được chỉ đạo sẵn sàng kế hoạch đánh bại Hamas.

Hòa bình Gaza vẫn quá mong manh

Israel tuyên bố chiến sự Gaza chỉ kết thúc khi Hamas giải giới

Khám phá thêm chủ đề

gaza Trung Đông Washington Hamas israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận