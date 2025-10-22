Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Washington cứu vãn thỏa thuận Gaza

Vi Trân
Vi Trân
22/10/2025 05:00 GMT+7

Giữa những cáo buộc qua lại về việc vi phạm ngừng bắn - thả con tin giữa Hamas và Israel, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ra sức cứu vãn tình hình.

Căng thẳng leo thang vào cuối tuần trước khi Hamas bị cáo buộc tấn công làm 2 binh sĩ Israel thiệt mạng, dẫn đến cuộc không kích của Israel làm hàng chục người thiệt mạng tại Dải Gaza, theo Reuters. Câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu ông Trump có gây đủ sức ép để duy trì ngừng bắn và tiến tới chấm dứt xung đột.

Ông Trump nói Hamas sẽ bị xóa sổ nếu vi phạm thỏa thuận

Ngày 20.10, Tổng thống Trump cho biết Washington đang có nhiều động thái để duy trì ngừng bắn, thành tựu đối ngoại tâm điểm trong nhiệm kỳ 2 của ông. Ông Trump cáo buộc Hamas vi phạm ngừng bắn nhưng cho rằng đó chỉ là hành động của một số thành phần nổi loạn trong tổ chức. Ông cảnh báo nếu các thủ lĩnh Hamas không chấn chỉnh, ông sẽ can thiệp để lập tức "xóa sổ" lực lượng này, dù nhấn mạnh không cần sự tham gia của quân đội Mỹ.

Trong khi đó, ông Khalil al-Hayya, một trong số thủ lĩnh Hamas, cam kết duy trì ngừng bắn và nói sẽ cố gắng tìm 15 thi thể con tin còn lại nhưng cần thêm thời gian và máy móc hạng nặng. Israel cáo buộc Hamas cố tình trì hoãn trao trả con tin và nghi ngờ lực lượng này có thể trả hầu hết con tin trong thời gian ngắn.

Washington cứu vãn thỏa thuận Gaza - Ảnh 1.

Xe tăng Israel tại biên giới với Dải Gaza ngày 21.10

ẢNH: AP

Ngày 20.10, Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của ông Trump bắt đầu chuyến thăm Israel với mục đích được cho là củng cố thỏa thuận ngừng bắn và thảo luận về giai đoạn kế tiếp cho kế hoạch hòa bình. Ngày 21.10, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng đến thăm Israel và sẽ thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu về các thách thức và cơ hội trong khu vực.

