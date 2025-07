Thủ tướng Israel thuyết phục đồng minh về thỏa thuận Gaza

Đây là hai nhân vật đóng vai trò quan trọng trong liên minh cầm quyền của ông Netanyahu và là những chính trị gia cánh hữu theo đường lối cứng rắn với Hamas. Liên minh cầm quyền của ông Netanyahu chiếm 67/120 ghế quốc hội, trong đó đảng Sức mạnh Do Thái của ông Ben Gvir có 6 ghế và đảng Tôn giáo Phục quốc của ông Smotrich có 7 ghế.

Ông Ben Gvir từng rút đảng của mình ra khỏi liên minh sau thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 1 và quay trở lại khi chiến sự khôi phục 2 tháng sau đó. Trong khi đó, ông Smotrich cũng được cho là quyền lực đến mức từng đe dọa làm sụp đổ chính phủ, buộc Thủ tướng Netanyahu gác lại thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp thả ít nhất 30 con tin vào tháng 4.2024, theo tờ The New York Times. Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng bài báo lặp lại những luận điệu sai trái và bôi nhọ thủ tướng.

Ông Itamar Ben-Gvir (trái) và ông Bezalel Smotrich tại một phiên họp quốc hội năm 2022 ẢNH: AFP

Lần này, ông Ben Gvir được cho là đã thuyết phục ông Smotrich lập liên minh phản đối nếu chính phủ đồng ý với thỏa thuận cho phép Hamas tiếp tục duy trì quyền lực tại Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel. Đài Kan loan tin rằng Thủ tướng Netanyahu đang dự trù khả năng ông Ben Gvir sẽ tiếp tục từ bỏ liên minh vì phản đối tiến trình đàm phán hiện nay tại Doha (Qatar). Do đó, nhà lãnh đạo triệu tập hai vị bộ trưởng nhằm thuyết phục ông Ben Gvir ở lại liên minh và khuyên can ông Smotrich không nối gót nếu đồng nghiệp từ chức. Nếu cả hai đảng của hai bộ trưởng đều rút lui, Thủ tướng Netanyahu sẽ phải điều hành đất nước với một chính phủ thiểu số.

Israel không kích Gaza khi đàm phán ngừng bắn bế tắc

Các nhân vật liên quan chưa bình luận gì về thông tin trên. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quá trình đàm phán tại Doha có nguy cơ sụp đổ. Các bên đang làm việc về đề xuất ngừng bắn 60 ngày và thả ít nhất 10 con tin còn sống. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đang bị bế tắc do mâu thuẫn liên quan việc rút quân của quân đội Israel tại Dải Gaza, theo AFP. Đến nay, các nhóm vũ trang tại Dải Gaza còn giữ 50 con tin, gồm 49 người bị bắt trong cuộc tấn công Israel ngày 7.10.2023. Quân đội Israel xác nhận ít nhất 28 người trong số này đã thiệt mạng.

Trong lúc đàm phán bế tắc, chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra và có thêm nhiều người thương vong mỗi ngày tại Dải Gaza. Hôm qua, Đài Al-Jazeera đưa tin ít nhất 110 người Palestine thiệt mạng trong ngày 12.7 và thêm 27 người nữa tính đến chiều qua. Lực lượng y tế tại Gaza cho biết nhiều người trúng đạn khi đang cố gắng nhận hàng cứu trợ, theo Reuters. Quân đội Israel nói rằng các binh sĩ đã nổ súng cảnh cáo và kết quả điều tra cho thấy không có bằng chứng về việc có người bị thương do trúng đạn của binh sĩ Israel.