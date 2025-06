Mâu thuẫn về viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza

Điểm phân phối viện trợ của GHF tại Gaza ngày 8.6 Ảnh: AFP

Theo tờ The Times of Israel, các điểm phân phối trước đó rất đông và có người phải đi bộ nhiều ki lô mét đến nhận. LHQ và các tổ chức khác chỉ trích GHF và nói rằng người dân không nên bị buộc phải đi qua những hàng lính Israel khi đến nhận. Ngược lại, GHF chỉ trích LHQ thiếu hợp tác với cơ chế duy nhất mà Israel cho phép viện trợ quy mô lớn ở Gaza.

Phản ứng với cáo buộc của GHF, một quan chức Hamas nói rằng ông không biết gì về những mối đe dọa trên. Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành sau đó cho rằng hoạt động của GHF đã "hoàn toàn thất bại ở mọi cấp độ" và Hamas sẵn sàng giúp đảm bảo việc giao hàng viện trợ thông qua một hoạt động nhân đạo do LHQ lãnh đạo. Israel và Mỹ cáo buộc Hamas đánh cắp hàng viện trợ từ các hoạt động do LHQ dẫn đầu, nhưng Hamas bác bỏ.

Liên quan vấn đề an toàn cho người nhận viện trợ, Đài Al Jazeera ngày 8.6 dẫn một nguồn tin y tế tại Bệnh viện al-Awda ở Gaza cho biết 4 người Palestine thiệt mạng và 70 người bị thương bởi hỏa lực của Israel gần một điểm phân phối viện trợ do Mỹ hỗ trợ ở phía nam Gaza. Israel chưa bình luận về thông tin trên. Trong một diễn biến khác, quân đội Israel ngày 8.6 cho biết đã tấn công một thành viên của Hamas tại khu vực Mazraat Beit Jin phía nam Syria.