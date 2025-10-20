Nhiều mảnh đạn pháo rơi xuống xa lộ, trúng xe hộ tống Phó tổng thống Mỹ

Thủy quân Lục chiến Mỹ trình diễn bắn đạn thật hôm 18.10 ẢNH: AFP

Tờ The New York Times ngày 20.10 đưa tin nhiều mảnh đạn rơi xuống xe cộ trên một đường cao tốc liên bang, trong đó có xe của đoàn hộ tống Phó tổng thống JD Vance, khi quân đội nã pháo tại California dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Theo báo cáo của cảnh sát, một quả đạn pháo đã phát nổ sớm trong buổi trình diễn bắn đạn thật của lính thủy đánh bộ, được tổ chức hôm 18.10 (giờ địa phương).

Các mảnh vỡ từ quả đạn 155 mm rơi xuống những chiếc xe đỗ trên đường dẫn vào xa lộ liên bang số 5, tuyến giao thông huyết mạch ở miền nam California, vốn đã được Thống đốc Gavin Newsom ra lệnh phong tỏa sau khi biết giới chức quân sự không có kế hoạch đóng tuyến đường này.

Ông Vance, cựu lính thủy đánh bộ từng phục vụ tại Iraq, đã đến thăm căn cứ ở hạt San Diego cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào dịp kỷ niệm này và theo dõi màn trình diễn xe đổ bộ cũng như cuộc diễn tập tấn công bãi biển của binh sĩ.

Theo báo cáo của lực lượng tuần tra, một sĩ quan nghe thấy âm thanh giống như sỏi va vào xe mô tô của mình và khu vực xung quanh.

Một số người khác nhìn thấy mảnh đạn dài khoảng 5 cm văng trúng nắp ca pô của xe tuần tra, để lại một vết lõm nhỏ. Báo cáo cũng nêu rằng các mảnh đạn khác được tìm thấy trên mặt đường gần chiếc mô tô.

Phó tổng thống Vance quan sát các máy bay khi tham dự lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Thủy quân Lục chiến Mỹ tại căn cứ Camp Pendleton hôm 18.10 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Tuần tra giao thông California (CHP) đã phong tỏa một đoạn đường cao tốc dài 27 km trước và trong thời gian diễn tập hôm 18.10, theo thông báo bất ngờ được đưa ra vào sáng sớm cùng ngày. Việc đóng đường vào phút chót khiến giao thông sáng và đầu giờ chiều hôm đó bị ùn tắc nghiêm trọng.

CHP cho biết cuộc diễn tập đã bị hủy sau khi quả đạn phát nổ sớm. Khu vực liên quan được rà soát để tìm mảnh đạn nhưng không phát hiện thêm. Người phát ngôn của Thủy quân Lục chiến tại Căn cứ Camp Pendleton cho biết lực lượng này đã nắm được báo cáo của CHP và đang tiến hành điều tra.

Thống đốc Gavin Newsom trước đó đã phản đối gay gắt, gọi đây là một "màn phô trương sức mạnh vô lý" và "hoàn toàn không cần thiết".

"Tổng thống đang đặt cái tôi của mình lên trên trách nhiệm khi phớt lờ sự an toàn của công chúng. Bắn đạn thật qua một tuyến đường cao tốc đông đúc không chỉ sai trái mà còn cực kỳ nguy hiểm", vị Thống đốc thuộc đảng Dân chủ tuyên bố.

Sau sự việc trên, ông Newsom nói rằng mọi người "yêu mến các binh sĩ Thủy quân Lục chiến và mang ơn căn cứ Camp Pendleton, nhưng lần sau, Phó tổng thống và Nhà Trắng không nên liều lĩnh với mạng sống của người dân chỉ vì những dự án mang tính phô trương cá nhân".



