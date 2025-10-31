Lệnh ngừng bắn mong manh và nỗi lo của Gaza

AFP hôm qua đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công chính xác vào một địa điểm ở khu Beit Lahia thuộc phía bắc Gaza, với cáo buộc đó là nơi trữ vũ khí chuẩn bị cho "một cuộc tấn công khủng bố sắp xảy ra". IDF không đề cập Hamas, nhưng tuyên bố sẽ triển khai binh sĩ theo thỏa thuận ngừng bắn và sẽ tiếp tục hoạt động để loại bỏ bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào.

Lại tấn công chết người

Bệnh viện Al-Shifa ở TP.Gaza thông báo 2 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công mới nhất. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza báo cáo hơn 100 người chết do cuộc ném bom của Israel trong đêm 28.10 và sáng 29.10, đánh dấu đợt tấn công đẫm máu nhất ở dải đất này kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 10.10. IDF tiến hành không kích sau vụ nổ súng khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza hôm 28.10. Israel cáo buộc Hamas đứng sau vụ nổ súng, nhưng Hamas khẳng định không liên quan.

Israel không kích giết 104 người, tố Hamas giả mạo khai quật hài cốt con tin

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án mạnh mẽ "những vụ giết hại dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, do các cuộc không kích của Israel nhằm vào Gaza hôm qua", theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Stephane Dujarric của ông Guterres hôm 29.10.

Cùng ngày, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk bày tỏ "kinh hoàng" trước báo cáo về số người chết quá lớn, và kêu gọi tất cả các bên đừng để hòa bình "vuột khỏi tầm tay". Ngoài ra, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul thể hiện quan ngại sâu sắc sau đêm ném bom đẫm máu nói trên. "Chúng tôi kêu gọi Israel kiềm chế quân sự để ngăn chặn thêm đau khổ", ông Wadephul nhấn mạnh.

Người dân Palestine và ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở TP.Gaza ẢNH: AFP

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, người đóng vai trò trung gian hòa giải, nói vụ tấn công vào binh sĩ Israel và các cuộc không kích sau đó của Israel "gây thất vọng cho chúng tôi". Dù vậy, ông cho rằng lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng nhấn mạnh: "Gaza trở lại lệnh ngừng bắn", theo Reuters.

"Chúng tôi kiệt sức"

Trong bối cảnh vẫn còn những cuộc tấn công chết người, nhiều gia đình ở Gaza lo ngại thỏa thuận ngừng bắn sẽ đổ vỡ và họ đang dần mất hy vọng. "Tiếng nổ và tiếng máy bay khiến chúng tôi cảm thấy như xung đột bùng phát trở lại", ông Ismail Zayda sống trong lều trại ở phía tây TP.Gaza chia sẻ với Reuters.

"Chúng tôi vừa mới kịp thở, cố gắng xây dựng lại cuộc sống thì tiếng bom đạn lại vang lên. Đó là một tội ác. Hoặc là ngừng bắn hoặc là xung đột, không thể có cả hai", AFP dẫn lời cô Khadija al-Husni, một người mẹ 31 tuổi đang sống cùng các con tại một trường học ở trại tị nạn Al-Shati thuộc phía bắc Gaza.

Còn tại TP.Deir el-Balah thuộc miền trung Gaza, ông Jalal Abbas gần như tuyệt vọng. "Chúng tôi muốn chấm dứt xung đột và sự leo thang. Chúng tôi đã kiệt sức và đang trên bờ vực sụp đổ", ông Abbas nói.