Thế giới

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công mạnh vào Gaza

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/10/2025 07:03 GMT+7

Quân đội Israel ngày 28.10 đã không kích Dải Gaza sau khi cáo buộc lực lượng Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

AFP ngày 29.10 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo thực hiện các đợt “tấn công mạnh mẽ” vào Gaza, sau khi Tel Aviv cáo buộc Hamas nổ súng vào quân đội Israel ở Gaza.

Các nhân chứng cho biết đã chứng kiến các máy bay Israel oanh tạc thành phố Gaza trong tối 28.10 theo giờ địa phương. Nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại những khu vực khác. Cơ quan y tế Gaza cho biết có ít nhất 30 người chết sau vụ tấn công.

Israel không kích Gaza, tố Hamas nổ súng vào quân đội - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Dải Gaza ngày 29.10

ẢNH: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nói rằng: “Cuộc tấn công của Hamas vào binh sĩ Israel ngày 28.10 đã vượt qua lằn ranh đỏ và quân đội sẽ đáp trả bằng vũ lực”.

Hamas phủ nhận đã nổ súng vào Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Nhóm này cho biết vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn. Hamas cũng cáo buộc Israel nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trả lời Đài Fox News ngày 28.10. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì.

“Thỏa thuận không đồng nghĩa sẽ không có các cuộc đụng độ nhỏ. Chúng tôi biết rằng Hamas hoặc bên nào khác ở Gaza đã tấn công quân nhân Israel. Chúng tôi nghĩ rằng Israel sẽ đáp trả, song thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất vẫn sẽ giữ vững”, ông Vance nói.

Israel những ngày qua không hài lòng trước tiến độ Hamas bàn giao thi thể con tin. Hamas cho biết có kế hoạch trao trả con tin vào tối 28.10 nhưng đã bị hoãn vì cuộc tấn công của Tel Aviv. Hamas đã bàn giao 15 thi thể con tin và vẫn còn 13 người.

Israel không kích Gaza, tố Hamas nổ súng vào quân đội - Ảnh 2.

Thành viên Hamas khiêng thi thể ra khỏi đường hầm ở thành phố Khan Younis, Gaza ngày 28.10

ẢNH: AFP

Trong ngày 28.10, Hamas cho biết đã trao trả thi thể con tin thứ 16. Tuy nhiên, cơ quan pháp y Israel thông báo rằng thi thể này không trùng khớp với danh tính những con tin còn lại, mà là một phần hài cốt của con tin Ofir Tzarfati, người đã được quân đội Israel tìm thấy tại Gaza tháng 12.2023.

Hamas cho biết nhóm không biết chính xác vị trí của tất cả các thi thể còn lại, nêu thêm nhiều thành viên phụ trách giám sát con tin được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

