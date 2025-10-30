Xung đột đẫm máu bùng phát ở Gaza

Tờ The Times of Israel ngày 29.10 dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza khôi phục hiệu lực, sau khi ồ ạt tập kích "các mục tiêu khủng bố". IDF cho biết đã tấn công hơn 30 chỉ huy của Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Gaza trong các đợt không kích đêm 28.10 và sáng 29.10.

"Theo chỉ thị của giới lãnh đạo chính trị và sau một loạt đợt không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu khủng bố, IDF đã bắt đầu khôi phục việc thực thi lệnh ngừng bắn sau khi Hamas vi phạm thỏa thuận. IDF sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn và sẽ đáp trả cứng rắn trước bất kỳ hành vi vi phạm nào", theo thông cáo. Các nguồn tin cho biết Israel khôi phục lệnh ngừng bắn từ 10 giờ ngày 29.10 (giờ địa phương).

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hamas, lệnh ngừng bắn Gaza có bị phá vỡ?

"Tấn công mạnh mẽ"

Các máy bay chiến đấu của Israel trước đó tập kích nhiều nơi ở Gaza trong ngày 28.10. Reuters dẫn lời giới chức y tế ở Gaza cho biết số người thiệt mạng liên tục tăng, trong đó có các nạn nhân tại trại tị nạn Bureij ở miền trung Gaza, khu vực Sabra ở TP.Gaza và tại TP.Khan Younis. Các nhân chứng cho biết máy bay Israel tiếp tục tấn công khắp Gaza vào sáng 29.10. Đài Al Jazeera dẫn các nguồn tin y tế cho biết ít nhất 91 người thiệt mạng trong đợt không kích trên, gồm 31 người ở miền bắc, 42 người ở miền trung và 18 người ở miền nam vùng lãnh thổ này. Cơ quan Y tế Gaza sau đó cho biết ít nhất 104 người thiệt mạng.

Một khu vực tại miền trung Dải Gaza bị Israel tập kích ngày 29.10 Ảnh: Reuters

Đợt không kích được tiến hành sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh lập tức "tấn công mạnh mẽ" tại Gaza. Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Israel không nêu lý do cụ thể, nhưng một quan chức quân đội Israel cho rằng Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành tấn công lực lượng Israel tại một khu vực ở TP.Rafah hiện do Israel kiểm soát. "Đây lại là một hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn", quan chức này nói.

Ông Trump lên tiếng

Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công trên khiến binh sĩ dự bị Yona Efraim Feldbaum (37 tuổi) thiệt mạng. Binh sĩ này vận hành máy hạng nặng thuộc Sư đoàn Gaza. Theo cuộc điều tra ban đầu của IDF, Hamas đã nổ súng vào một xe xúc của quân đội Israel đang hoạt động tại khu Jenina ở Rafah, khiến binh sĩ Feldbaum thiệt mạng. Sau đó, các tay súng tiếp tục bắn đạn chống tăng vào lực lượng Israel, trúng một xe bọc thép, nhưng không gây thêm thương vong. Israel cho biết khu vực trên nằm dưới quyền kiểm soát của IDF theo thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoài ra, theo tờ The Times of Israel, Israel tấn công còn nhằm phản ứng việc Hamas chưa trao trả thi thể 13 con tin còn lại. Hamas bác bỏ trách nhiệm trong vụ tấn công các binh sĩ Israel ở Rafah, đồng thời tuyên bố vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, theo Reuters dẫn thông cáo của Hamas. Liên quan vấn đề trao trả con tin, cánh vũ trang của Hamas là lữ đoàn al-Qassam hôm 28.10 tuyên bố sẽ hoãn việc trao trả, với lý do Israel vi phạm lệnh ngừng bắn. Sau đó vào cùng ngày, al-Qassam ra thông cáo cho biết đã tìm thấy thi thể của 2 con tin Israel Amiram Cooper và Sahar Baruch trong chiến dịch tìm kiếm ở Gaza.

Phát biểu sau khi Israel không kích tại Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thỏa thuận ngừng bắn không bị đe dọa. "Theo tôi biết, họ hạ một binh sĩ Israel. Do đó, phía Israel đáp trả và họ nên đáp trả. Khi điều đó xảy ra, họ nên đáp trả", Reuters dẫn lời ông phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến công du châu Á. "Không gì có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn này. Phải hiểu rằng Hamas chỉ là một phần rất nhỏ trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông, và họ phải biết cách cư xử", ông Trump nói thêm.