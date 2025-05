Israel tập kích chết người tại Gaza, mâu thuẫn về số con tin còn sống

Người dân tại Gaza cố gắng dập tắt đám cháy tại địa điểm Israel không kích tại trại tị nạn Bureij ở trung tâm Dải Gaza hôm 6.5 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 7.5 dẫn lời cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho hay Israel tập kích tại một ngôi trường dùng làm nơi trú ẩn cho người dân sơ tán khiến 31 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Quan chức Ahmad Radwan của cơ quan trên cho biết ngôi trường nằm trong trại tị nạn Bureij ở miền trung Dải Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố rằng lực lượng của họ tấn công "một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas ở miền trung Gaza" được sử dụng "để lưu trữ vũ khí".

Israel có thể chiếm toàn bộ Gaza trong chiến dịch mở rộng

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Israel bị nhiều bên chỉ trích về kế hoạch mở rộng chiến dịch tại Gaza.

Liên quan tình hình con tin tại Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.5 cho hay có thêm 3 con tin đã chết nên chỉ còn lại 21 con tin còn sống, nhưng chưa nêu chi tiết.

Tuy nhiên, quan chức Israel Gal Hirsch phụ trách vấn đề con tin lại cho rằng vẫn còn 24 con tin còn sống.

Tờ The Times of Israel dẫn một nguồn cho rằng sự khác biệt này có thể là do Israel có thông tin tình báo cho biết một số con tin không còn sống hoặc vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ còn sống kể từ khi bị bắt cóc, nhưng cái chết của họ vẫn chưa được xác nhận chắc chắn.

Theo ông Hirsch, Hamas hiện vẫn giữ 59 con tin, trong đó có 35 con tin đã chết.

Dự kiến Tổng thống Trump vào ngày 12.5 sẽ khởi hành đến Trung Đông, với các điểm đến gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), nhưng sẽ không đến Israel.

"Chúng tôi không có kế hoạch ghé Israel. Chúng tôi sẽ làm điều đó vào một thời điểm nào đó, nhưng không phải trong chuyến đi này", ông phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã hạ một chỉ huy của lực lượng Hezbollah, sau khi tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) tại khu vực Nabatieh phía nam Li Băng.

Cuộc tập kích khiến ông Adnan Harb thiệt mạng. IDF cho biết đây là nhân vật đứng đầu mảng hậu cần của Hezbollah tại sư đoàn khu vực Badr. Đơn vị khu vực này được giao nhiệm vụ ở khu vực phía bắc sông Litani.

IDF cho biết ông Harb đã tìm cách khôi phục khả năng chiến đấu của Hezbollah, cũng như khôi phục cơ sở hạ tầng ở các khu vực phía nam sông Litani.