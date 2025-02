Li Băng không cho máy bay Iran hạ cánh sau cảnh báo của Mỹ

"Thông qua Mỹ, Israel đã thông báo với nhà nước Li Băng rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào sân bay nếu máy bay Iran hạ cánh xuống Li Băng. Phía Mỹ đã nói với phía Li Băng rằng Israel nghiêm túc khi đưa ra đe dọa", AFP ngày 15.2 dẫn nguồn tin nói trên.

Sau đó, Bộ Giao thông và công trình công cộng Li Băng đã từ chối cấp phép cho các chuyến bay của Iran, sau khi tham khảo ý kiến của thủ tướng và tổng thống, theo nguồn tin. Nguồn tin cho biết thêm thông điệp này đã được chuyển đi trước khi chuyến bay cất cánh.

Những người ủng hộ lực lượng Hezbollah ngày 15.2 biểu tình quanh sân bay Beirut ở Li Băng để phản đối việc giới chức chặn một chuyến bay của Iran đến thủ đô Beirut Ảnh: AFP

Hôm 13.2, giới chức Li Băng đã gửi lời tới Iran rằng một chuyến bay đến Beirut không được cất cánh. Đến ngày 14.2, một chuyến bay khác từ Iran bị từ chối, theo AFP.

"An ninh của sân bay Beirut được ưu tiên hơn bất kỳ cân nhắc nào khác. Và sự an toàn của du khách cũng như sự an toàn của công dân Li Băng là những yếu tố mà chúng tôi sẽ không thỏa hiệp", Thủ tướng Li Băng Nawaf Salam nhấn mạnh hôm 15.2.

Cũng trong ngày 15.2, quân đội Li Băng đã bắn hơi cay vào những người ủng hộ lực lượng Hezbollah biểu tình quanh sân bay Beirut để phản đối việc giới chức chặn một chuyến bay của Iran đến Beirut trong tuần này, theo Reuters.

Trong khi đó, thành viên Hezbollah Hassan Fadlallah kêu gọi quân đội bắt những kẻ đã nổ súng vào người biểu tình phải chịu trách nhiệm. Ông Fadlallah nhấn mạnh quân đội và chính phủ Li Băng "nên tổ chức các cuộc họp ngay lập tức để ngăn chặn kẻ thù Israel áp đặt lệnh của mình lên sân bay và tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Li Băng... thay vì sử dụng vũ lực chống lại cuộc biểu tình ôn hòa trên đường đến sân bay".

Tehran hôm 14.2 đã cấm các máy bay của Li Băng hồi hương hàng chục công dân Li Băng bị mắc kẹt tại Iran, trong một cuộc đối đầu giữa hai nước sau những gì Tehran mô tả là lời đe dọa tấn công của Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nói chuyện với người đồng cấp Li Băng qua điện thoại về vấn đề này và cả hai "tuyên bố sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng", theo phương tiện truyền thông nhà nước Iran.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 15.2 nói rằng Israel đã đe dọa một máy bay chở khách chở công dân Li Băng từ Tehran, làm gián đoạn các chuyến bay đến sân bay Beirut. Ông lên án lời đe dọa này từ Israel là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel cũng như Mỹ đối với những diễn biến trên. Israel đã nhiều lần cáo buộc Hezbollah sử dụng sân bay ở Beirut để đưa vũ khí từ Iran vào Li Băng. Hezbollah và các nhà lãnh đạo Li Băng, đã phủ nhận cáo buộc đó.

Một lệnh ngừng bắn mong manh đã được áp dụng tại Li Băng kể từ ngày 27.11.2024, sau hơn một năm xung đột và hai tháng giao tranh leo thang giữa Israel và Hezbollah tại Li Băng.