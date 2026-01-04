Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Iran phản bác phát ngôn của ông Trump về tình trạng bất ổn
Video Thế giới

Iran phản bác phát ngôn của ông Trump về tình trạng bất ổn

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
04/01/2026 19:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ giúp đỡ những người biểu tình ở Iran nếu lực lượng an ninh nổ súng vào họ, vài ngày sau khi tình trạng bất ổn bùng phát, gây ra mối đe dọa nội bộ lớn nhất đối với chính quyền Iran trong nhiều năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.1 viết trên mạng xã hội rằng nếu Iran “giết hại những người biểu tình ôn hòa... thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ”.

Sau đó một quan chức cấp cao của Iran đã đáp trả bình luận của ông Trump, cảnh báo rằng sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ của Iran sẽ dẫn đến sự bất ổn của toàn bộ khu vực.

Lời cảnh báo của Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi tình trạng bất ổn bùng phát khiến nhiều người thiệt mạng và gây ra mối đe dọa nội bộ lớn nhất đối với chính quyền Iran sau nhiều năm.

Video của nhân chứng từ ngày 1.1 cho thấy một chiếc xe bị lật và nhiều đám cháy, khi những người biểu tình hô khẩu hiệu bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh Lorestan.

Các cuộc biểu tình phản đối lạm phát tăng cao trong tuần này đã lan rộng khắp Iran, dẫn đến những cuộc đụng độ chết người giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Tổng thống Masoud Pezeshkian đã thể hiện thái độ hòa giải. Vào ngày 1.1, ông nói rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về những điều kiện dẫn đến các cuộc biểu tình.

Các phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước và các nhóm nhân quyền đã đưa tin về ít nhất sáu người chết kể từ ngày 31.12.2025.

Iran phản bác phát ngôn của ông Trump về tình trạng bất ổn - Ảnh 1.

Một người buôn bán tiền tệ cầm những tờ tiền 100 USD khi giá trị đồng rial giảm, tại Tehran (Iran), ngày 20.12.2025

ẢNH: REUTERS

Iran đã trải qua nhiều đợt bất ổn lớn trong những thập niên gần đây, và thường dập tắt các cuộc biểu tình bằng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt và bắt giữ hàng loạt.

Nhưng các vấn đề kinh tế ngày càng trầm trọng có thể khiến chính quyền dễ bị tổn thương hơn hiện nay.

Chính phủ của ông Pezeshkian đang cố gắng thực hiện một chương trình tự do hóa kinh tế, nhưng một bước - bãi bỏ quy định về một số giao dịch tiền tệ - đã góp phần làm giảm mạnh giá trị đồng rial của Iran trên thị trường phi chính thức.

Điều đó càng làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát, vốn đã duy trì ở mức trên 36% kể từ tháng 3.2025 trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

