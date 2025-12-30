Ông Trump cảnh báo có thể tấn công Iran, kêu gọi Hamas giải giáp

Tổng thống Donald Trump hôm 29.12 cảnh báo Mỹ có thể ủng hộ một cuộc tấn công lớn nữa vào Iran.

Cuộc tấn công đó sẽ xảy ra nếu Tehran nối lại việc xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân sau cuộc tấn công quy mô lớn hồi tháng 6.2025.

"Tôi hy vọng Iran không cố gắng gầy dựng lại [chương trình tên lửa và hạt nhân], bởi vì nếu vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng xóa bỏ chuyện đó", ông Trump nói.

Iran mới đây cho biết đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa lần thứ hai trong tháng 12.2025.

Ông Trump nói: “Iran có thể đang hành xử không đúng mực. Điều đó chưa được xác nhận. Nhưng nếu được xác nhận, thì họ biết hậu quả. Mọi người biết đấy, hậu quả sẽ rất nặng nề".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tổ chức họp báo ở Palm Beach, Florida, Mỹ hôm 29.12 ẢNH: REUTERS

Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với ông Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Israel tuần trước cho biết ông không muốn đối đầu với Iran, nhưng đã nắm được thông tin về các cuộc tập trận, và sẽ nêu vấn đề các hoạt động của Tehran với ông Trump.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông muốn chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine.

Ông Trump chỉ trích Hamas đã không giải giáp vũ khí nhanh chóng hơn, và cho rằng Israel đã thực hiện đúng phần thỏa thuận của mình.

Ông kêu gọi Hamas giải giáp vũ khí hoặc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

“Chúng ta đã nói về Hamas và việc giải giáp vũ khí, và họ sẽ được cho một khoảng thời gian rất ngắn để giải giáp, và chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ phụ trách việc đó từ phía Mỹ, nhưng nếu Hamas không giải giáp vũ khí, như họ đã đồng ý - và họ đã đồng ý - thì họ sẽ phải trả giá đắt", ông Trump nói.

Israel và Hamas cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hamas, lực lượng từ chối giải giáp, đang tái khẳng định quyền kiểm soát của mình trong khi quân đội Israel vẫn chiếm giữ khoảng một nửa lãnh thổ Gaza.

Israel đã tuyên bố sẽ nối lại hành động quân sự nếu Hamas không giải giáp một cách hòa bình, để buộc lực lượng này phải tuân thủ.