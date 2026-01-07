Ông Trump nói Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Ông Trump phát biểu tại Washington D.C hôm 6.1 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 7.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Venezuela sẽ "chuyển giao" từ 30-50 triệu thùng dầu thuộc diện bị cấm vận cho Mỹ, sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

"Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền đó sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ!", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cho biết Caracas và Washington đã đạt được thỏa thuận xuất khẩu lượng dầu thô Venezuela trị giá lên tới 2 tỉ USD sang Mỹ.

Ông Trump nói rằng Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright chịu trách nhiệm thực hiện thỏa thuận này, đồng thời nói thêm rằng dầu sẽ được dỡ từ tàu và vận chuyển trực tiếp đến các cảng của Mỹ.

Nơi giam giữ Tổng thống Venezuela Maduro ‘khủng khiếp, tồi tàn’

Venezuela có hàng triệu thùng dầu đang được chứa trên các tàu chở dầu và trong các bể chứa, nhưng không thể xuất khẩu do lệnh cấm xuất khẩu do ông Trump áp đặt từ giữa tháng 12.2025.

Việc cung cấp lượng dầu thô bị mắc kẹt cho Mỹ có thể đòi hỏi phải phân bổ lại các lô hàng vốn dành cho Trung Quốc, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin.

"Ông Trump muốn điều này xảy ra sớm để ông ấy có thể tuyên bố đó là một chiến thắng lớn", một nguồn tin trong ngành dầu mỏ cho biết.

Giá dầu thô của Mỹ đã giảm hơn 1,5% sau thông báo của ông Trump, với kỳ vọng thỏa thuận này sẽ làm tăng khối lượng dầu xuất khẩu từ Venezuela sang Mỹ.

Dòng chảy dầu mỏ đó hiện đang được kiểm soát hoàn toàn bởi Tập đoàn Chevron (Mỹ), đối tác liên doanh chính của PDVSA, theo ủy quyền của Mỹ.

Chevron đã xuất khẩu từ 100.000-150.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela sang Mỹ và là công ty duy nhất vẫn tiếp tục bốc dỡ, vận chuyển dầu thô không gián đoạn từ quốc gia Nam Mỹ này trong những tuần gần đây dưới lệnh phong tỏa.

Theo AP, Nhà Trắng đang sắp xếp một cuộc họp vào ngày 9.1 với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ liên quan Venezuela, với đại diện từ Exxon, Chevron và ConocoPhillips.

Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới và từng có nhiều tập đoàn dầu khí Mỹ hoạt động tại nước này, nhưng hiện chỉ còn Chevron là tập đoàn lớn của Mỹ vẫn còn ở lại, do cựu Tổng thống Hugo Chavez thúc đẩy quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ.

Đài ABC News ngày 7.1 dẫn các nguồn thạo tin cho hay chính quyền Mỹ đã nói với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez rằng Caracas phải đáp ứng các yêu cầu của Nhà Trắng mới được khai thác thêm dầu.

Trước hết, quốc gia này phải dừng hợp tác trong lĩnh vực này với Trung Quốc, Nga, Iran và Cuba, đồng thời cắt đứt quan hệ kinh tế với các nước đó. Thứ hai, Venezuela phải đồng ý hợp tác độc quyền với Mỹ trong sản xuất dầu mỏ và ưu tiên Mỹ khi bán dầu thô nặng, theo các nguồn tin.

Venezuela chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.