Venezuela công bố quốc tang, lên tiếng về tuyên bố 'điều hành' của Mỹ

Bà Rodriguez phát biểu trong một cuộc họp báo ở Caracas ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 7.1 dẫn lời Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez khẳng định không có thế lực bên ngoài nào đang điều hành đất nước, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington "điều hành" Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi tấn công và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Bà Rodriguez, phó tổng thống dưới thời ông Nicolas Maduro, đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về mức độ sẵn sàng hợp tác với ông Trump.

"Chính phủ Venezuela đang nắm quyền ở đất nước chúng ta, và không ai khác cả. Không có thế lực bên ngoài nào đang điều hành Venezuela", bà Rodriguez phát biểu hôm 6.1, ba ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Maduro trong một cuộc đột kích bất ngờ ở Caracas.

Tổng thống Venezuela ra tòa Mỹ, tuyên bố không nhận tội về cáo buộc ma túy

Ông Trump khẳng định Washington hiện đang "nắm quyền kiểm soát" quốc gia vùng Caribbean này, nhưng cho biết ông sẵn sàng hợp tác với bà Rodriguez nếu bà chấp nhận yêu cầu của ông về việc tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Trump cho biết chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao cho Mỹ từ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao và nằm trong diện cấm vận. Dầu sẽ được bán theo giá thị trường và tiền đó sẽ do ông Trump kiểm soát. Số dầu này sẽ được vận chuyển bằng các tàu chứa đưa thẳng đến các cầu cảng dỡ hàng ở Mỹ và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã được chỉ đạo triển khai kế hoạch, theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Venezuela chưa lập tức bình luận về thông tin trên.



"Chúng tôi là một dân tộc không đầu hàng, chúng tôi là một dân tộc không bỏ cuộc", bà Rodriguez tuyên bố, đồng thời tưởng niệm những "liệt sĩ" trong các cuộc tấn công của Mỹ.

Trong lần đầu tiên xác nhận tổn thất, quân đội Venezuela hôm 6.1 công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 tướng, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ.

Cuba cũng công bố riêng danh sách 32 quân nhân Cuba thiệt mạng, trong đó có hai đại tá và một trung tá, nhiều người trong số họ là thành viên đội cận vệ của ông Maduro. Venezuela chưa công bố số thường dân thương vong trong chiến dịch của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, bà Rodriguez ngày 6.1 tuyên bố 7 ngày quốc tang tưởng niệm các thành viên quân đội thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ, theo Reuters.