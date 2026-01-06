Sau đòn quân sự ở Venezuela, Nhà Trắng bất ngờ cảm ơn truyền thông

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ một số tờ báo trong nước đã biết trước thông tin về cuộc tấn công diễn ra ngày 3.1 dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng đã không công bố thông tin nhằm tránh làm lộ nhiệm vụ và gây nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ. Theo ông Rubio, việc này đã góp phần bảo đảm an toàn cho chiến dịch.

Khói bốc lên từ các vụ nổ ở Caracas, Venezuela ngày 3.1.2026 ẢNH: REUTERS

Phát biểu trên chương trình This Week của Đài ABC News ngày 4.1, Ngoại trưởng Rubio nói chính quyền đã không thông báo trước cho Quốc hội Mỹ vì lo ngại thông tin có thể bị rò rỉ, song nhấn mạnh lý do cốt lõi là bảo đảm an ninh tác chiến.

"Thẳng thắn mà nói, một số hãng truyền thông đã biết về chiến dịch và đã giữ kín thông tin. Chúng tôi cảm ơn họ vì điều đó. Nếu không, có thể đã có tổn thất nhân mạng - sinh mạng của người Mỹ", ông Rubio nói.

Sự thừa nhận công khai của Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gần đây viện dẫn sự thiếu tin tưởng vào cách báo giới xử lý thông tin nhạy cảm để biện minh cho các quy định mới hạn chế hoạt động của phóng viên tại Lầu Năm Góc.

Hãng tin Semafor cho hay The New York Times và The Washington Post đều đã biết trước về cuộc đột kích nhưng chủ động trì hoãn đưa tin nhằm tránh gây nguy hiểm cho lực lượng Mỹ. Đại diện 2 tờ báo này chưa bình luận về thông tin trên.

Bà Dana Priest, phóng viên kỳ cựu của The Washington Post và hiện giảng dạy tại Đại học Maryland, cho biết việc tạm thời không công bố thông tin liên quan các chiến dịch quân sự nhạy cảm là thông lệ lâu nay của báo chí Mỹ. Ngay cả sau khi sự việc kết thúc, các tòa soạn vẫn thường xuyên tham vấn giới chức để bảo đảm việc công bố chi tiết không gây nguy hiểm cho người dân hoặc lực lượng tham gia nhiệm vụ.

Bà Priest dẫn lại một trường hợp hồi năm 2025, khi Tổng biên tập tạp chí The Atlantic Jeffrey Goldberg vô tình được thêm vào một nhóm tin nhắn có chứa thông tin về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Yemen. Ông Goldberg đã không công bố nội dung cho đến khi binh sĩ Mỹ đã rút khỏi khu vực nguy hiểm và thông tin được xác minh đầy đủ.

Thế giới chỉ thực sự biết về chiến dịch tại Venezuela vào rạng sáng 3.1, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông báo trên nền tảng Truth Social sau khi chiến dịch hoàn tất. Trước đó, các phóng viên của Hãng tin AP tại Venezuela ghi nhận nhiều vụ nổ tại thủ đô Caracas, song vai trò trực tiếp của Mỹ chỉ được xác nhận sau bài đăng của tổng thống.

Bà Priest cũng nhắc lại tiền lệ lịch sử khi cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy từng thuyết phục tờ Times không đưa tin trước về cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn tại Cuba. Sau thất bại của chiến dịch, ông Kennedy được cho là đã bày tỏ sự hối tiếc, cho rằng việc báo chí công bố thông tin sớm hơn có thể đã ngăn chặn thảm họa.

"Nhiều phóng viên theo dõi lĩnh vực quân sự và an ninh quốc gia có kinh nghiệm xử lý những vấn đề nhạy cảm. Nhưng cần phân biệt rõ giữa việc đưa tin có thể gây nguy hiểm cho con người và việc đưa tin chỉ khiến chính quyền bối rối", bà Priest nói.