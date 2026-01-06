Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nêu khả năng dùng ngân sách Mỹ tái thiết hạ tầng dầu mỏ Venezuela

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/01/2026 13:48 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng người đóng thuế Mỹ có thể phải chi trả cho việc tái thiết cơ sở hạ tầng khai thác và vận chuyển dầu mỏ của Venezuela.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 5.1, ông Trump thừa nhận việc khôi phục sản lượng dầu tại Venezuela sẽ đòi hỏi "rất nhiều tiền", song cho rằng chính phủ Mỹ có thể hoàn trả chi phí cho các công ty dầu khí Mỹ tham gia quá trình này.

"Một khoản tiền khổng lồ sẽ phải được chi ra. Các công ty dầu mỏ sẽ bỏ vốn trước, sau đó họ sẽ được hoàn lại trực tiếp hoặc thông qua doanh thu", ông Trump nói.

- Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida (Mỹ) ngày 4.1.2026

ẢNH: REUTERS

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự kiến gặp đại diện của các công ty dầu mỏ Chevron, ConocoPhillips và ExxonMobil bên lề Hội nghị Năng lượng, công nghệ sạch và tiện ích do Ngân hàng Goldman Sachs tổ chức tại Miami vào cuối tuần này.

Cổ phiếu các công ty dầu mỏ Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 5.1, khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ có thể tiếp cận nguồn dầu lớn của Venezuela sau tuyên bố của ông Trump rằng Washington sẽ nắm quyền kiểm soát quốc gia Nam Mỹ này sau vụ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Cổ phiếu Chevron - công ty Mỹ duy nhất hiện còn hoạt động tại các mỏ dầu Venezuela - tăng 5%. Trong khi đó, cổ phiếu các nhà máy lọc dầu như Marathon Petroleum, Phillips 66, PBF Energy và Valero Energy tăng từ 3,4% đến 9,3%.

Giá dầu cũng tăng khoảng 1 USD/thùng. Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dồi dào, bất kỳ gián đoạn nào đối với xuất khẩu dầu của Venezuela khó có tác động tức thời lớn đến thị trường.

Đan Mạch, Greenland phản ứng mạnh sau phát ngôn của ông Trump về sáp nhập

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song sản lượng đã sụt giảm nghiêm trọng trong những thập niên qua, từ mức 3,5 triệu thùng/ngày năm 1999 xuống còn khoảng 1,1 triệu thùng/ngày.

Theo một nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp các giám đốc điều hành ngành dầu khí Mỹ vào cuối tuần này nhằm thảo luận kế hoạch tăng sản lượng tại Venezuela - bước đi được xem là then chốt để đưa các tập đoàn năng lượng Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ này sau gần hai thập niên bị quốc hữu hóa.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định: "Các công ty dầu khí Mỹ sẵn sàng và mong muốn đầu tư lớn để tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ Venezuela".

Tuy nhiên, The Wall Street Journal cho biết nhiều tập đoàn dầu khí lớn vẫn tỏ ra thận trọng hơn so với những tuyên bố lạc quan của ông Trump, bất chấp trữ lượng dầu khổng lồ của Venezuela. Nguyên nhân chủ yếu là sự bất ổn chính trị kéo dài và chưa rõ ai sẽ lãnh đạo đất nước trong thời gian tới.

Xem thêm bình luận