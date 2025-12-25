Nhà Trắng ra lệnh tập trung phong tỏa dầu mỏ Venezuela trong 2 tháng tới

Reuters ngày 25.12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang quan tâm đến việc sử dụng các biện pháp kinh tế hơn là quân sự để gây áp lực lên Venezuela.

"Mặc dù vẫn còn các lựa chọn quân sự, nhưng trọng tâm trước tiên là sử dụng áp lực kinh tế bằng cách thực thi các lệnh trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn", vị quan chức cho biết.

Tàu dầu Evana tại cảng El Palito ở thành phố Puerto Cabello (Venezuela) hôm 21.12 ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump bề ngoài tỏ ra kín kẽ về mục tiêu của ông đối với Venezuela, nhưng ông đã bí mật gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để buộc nhà lãnh đạo rời khỏi đất nước. Đầu tuần này, ông Trump nói rằng việc ông Maduro từ bỏ quyền lực là điều khôn ngoan.

"Những nỗ lực cho đến nay đã gây áp lực rất lớn lên ông Maduro, và có niềm tin rằng đến cuối tháng 1, Venezuela sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh tế trừ khi nước này đồng ý nhượng bộ đáng kể cho Mỹ", vị quan chức nói.

Khẩu chiến tại Liên Hiệp Quốc về hành động của Mỹ với Venezuela

Ông Trump đã cáo buộc Venezuela đưa ma túy vào Mỹ dù giới chuyên gia cho rằng quốc gia Nam Mỹ này không phải là điểm xuất phát chính.

Chính quyền ông Trump trong nhiều tháng qua đã tấn công các tàu thuyền xuất phát từ Nam Mỹ mà Washington cáo buộc là đang chở ma túy. Nhiều quốc gia đã lên án các cuộc tấn công này là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật.

Ông Trump cũng thường xuyên đe dọa sẽ bắt đầu ném bom các cơ sở hạ tầng buôn bán ma túy trên đất liền và đã cho phép Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật nhắm vào Caracas.

Trong tháng 12, Tuần duyên Mỹ đã chặn bắt 2 tàu chở dầu ở biển Caribbean, cả 2 đều chở dầu thô của Venezuela. Tuần duyên cũng đang chờ thêm lực lượng đến hỗ trợ bắt giữ thứ ba mang tên Bella 1. Tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và hiện không chở hàng. Lực lượng Mỹ đã tìm cách bắt giữ vào hôm 21.12 nhưng không thành công.

Lầu Năm Góc đã triển khai hơn 15.000 binh sĩ tại khu vực Caribbean với một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ F-35. Hôm 23.12, Mỹ nói trước Liên Hiệp Quốc rằng sẽ áp đặt lệnh cấm vận tối đa lên Venezuela nhằm ngăn chặn chính quyền ông Maduro tiếp cận nguồn tài nguyên.