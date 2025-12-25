Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng ra lệnh tập trung phong tỏa dầu mỏ Venezuela trong 2 tháng tới

Vi Trân
Vi Trân
25/12/2025 10:17 GMT+7

Nhà Trắng đã ra lệnh cho lực lượng quân sự Mỹ tập trung hoàn toàn vào việc thực thi "lệnh phong tỏa" dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất 2 tháng tới.

Reuters ngày 25.12 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang quan tâm đến việc sử dụng các biện pháp kinh tế hơn là quân sự để gây áp lực lên Venezuela.

"Mặc dù vẫn còn các lựa chọn quân sự, nhưng trọng tâm trước tiên là sử dụng áp lực kinh tế bằng cách thực thi các lệnh trừng phạt để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn", vị quan chức cho biết.

Nhà Trắng ra lệnh tập trung phong tỏa dầu mỏ Venezuela trong 2 tháng tới - Ảnh 1.

Tàu dầu Evana tại cảng El Palito ở thành phố Puerto Cabello (Venezuela) hôm 21.12

ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump bề ngoài tỏ ra kín kẽ về mục tiêu của ông đối với Venezuela, nhưng ông đã bí mật gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để buộc nhà lãnh đạo rời khỏi đất nước. Đầu tuần này, ông Trump nói rằng việc ông Maduro từ bỏ quyền lực là điều khôn ngoan.

"Những nỗ lực cho đến nay đã gây áp lực rất lớn lên ông Maduro, và có niềm tin rằng đến cuối tháng 1, Venezuela sẽ phải đối mặt với một thảm họa kinh tế trừ khi nước này đồng ý nhượng bộ đáng kể cho Mỹ", vị quan chức nói.

Khẩu chiến tại Liên Hiệp Quốc về hành động của Mỹ với Venezuela

Ông Trump đã cáo buộc Venezuela đưa ma túy vào Mỹ dù giới chuyên gia cho rằng quốc gia Nam Mỹ này không phải là điểm xuất phát chính.

Chính quyền ông Trump trong nhiều tháng qua đã tấn công các tàu thuyền xuất phát từ Nam Mỹ mà Washington cáo buộc là đang chở ma túy. Nhiều quốc gia đã lên án các cuộc tấn công này là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật.

Ông Trump cũng thường xuyên đe dọa sẽ bắt đầu ném bom các cơ sở hạ tầng buôn bán ma túy trên đất liền và đã cho phép Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật nhắm vào Caracas.

Trong tháng 12, Tuần duyên Mỹ đã chặn bắt 2 tàu chở dầu ở biển Caribbean, cả 2 đều chở dầu thô của Venezuela. Tuần duyên cũng đang chờ thêm lực lượng đến hỗ trợ bắt giữ thứ ba mang tên Bella 1. Tàu này nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và hiện không chở hàng. Lực lượng Mỹ đã tìm cách bắt giữ vào hôm 21.12 nhưng không thành công.

Lầu Năm Góc đã triển khai hơn 15.000 binh sĩ tại khu vực Caribbean với một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ F-35. Hôm 23.12, Mỹ nói trước Liên Hiệp Quốc rằng sẽ áp đặt lệnh cấm vận tối đa lên Venezuela nhằm ngăn chặn chính quyền ông Maduro tiếp cận nguồn tài nguyên.

Tin liên quan

Tranh cãi tại LHQ về hành động của Mỹ đối với Venezuela

Tranh cãi tại LHQ về hành động của Mỹ đối với Venezuela

AFP ngày 24.12 dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng các biện pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, trong đó có việc phong tỏa và triển khai lực lượng quân sự là "hành động gây hấn" và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn đến Venezuela

Tuần duyên Mỹ 'truy đuổi' tàu dầu thứ ba ngoài khơi Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Trump Tàu dầu Maduro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận