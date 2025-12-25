Tranh cãi tại LHQ về hành động của Mỹ đối với Venezuela

"Trách nhiệm của Washington cũng rất rõ ràng đối với những hậu quả thảm khốc liên tục do lối hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy gây ra", ông Nebenzia phát biểu trong cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ được triệu tập hôm 23.12 theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc.

Khẩu chiến tại Liên Hiệp Quốc về hành động của Mỹ với Venezuela

Tại cuộc họp, Phó đại diện Trung Quốc tại LHQ Tôn Lỗi cũng lên án các biện pháp đơn phương của Mỹ, khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hành động "bắt nạt", đồng thời ủng hộ quyền bảo vệ chủ quyền, phẩm giá dân tộc của các quốc gia. Đại sứ Venezuela tại LHQ Samuel Moncada cáo buộc Mỹ đang tiến hành "vụ tống tiền lớn nhất trong lịch sử" nhằm vào nước này, hành động ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và đe dọa trực tiếp chủ quyền quốc gia.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định Washington sẽ "làm mọi thứ trong khả năng" để bảo vệ an ninh khu vực và lợi ích của nước này. Ông tiếp tục cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đối tượng bị Mỹ truy nã, liên quan băng nhóm Cartel de los Soles bị Mỹ xem là tổ chức khủng bố.

HĐBA LHQ thảo luận về vấn đề Venezuela ngày 23.12 Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan, Reuters ngày 24.12 dẫn các nguồn tin cho hay Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang chờ lực lượng hỗ trợ đến để bắt giữ một tàu dầu liên quan Venezuela tại vùng biển gần nước này.