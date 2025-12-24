Khẩu chiến tại Liên Hiệp Quốc về hành động của Mỹ với Venezuela

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng các biện pháp của Mỹ, trong đó có việc phong tỏa và triển khai lực lượng quân sự, là "hành động gây hấn" và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. "Trách nhiệm của Washington cũng rất rõ ràng đối với những hậu quả thảm khốc liên tục do lối hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy gây ra", theo AFP dẫn lời ông Nebenzia.

Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về vấn đề Venezuela tại Mỹ ngày 23.12.2025 ẢNH: REUTERS

Đại diện Trung Quốc Sun Lei cũng lên án các biện pháp đơn phương của Mỹ, khẳng định Bắc Kinh phản đối mọi hành động "bắt nạt" và ủng hộ quyền bảo vệ chủ quyền, phẩm giá dân tộc của các quốc gia.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ được triệu tập theo đề nghị của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cáo buộc Mỹ đang tiến hành "vụ tống tiền lớn nhất trong lịch sử" nhằm vào Caracas, hành động ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và đe dọa trực tiếp chủ quyền quốc gia.

Theo phía Venezuela, Mỹ gần đây đã triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại vùng biển Caribbean, đồng thời chặn bắt các tàu chở dầu trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các tàu bị Washington liệt vào diện trừng phạt.

Ông Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Đại diện thường trực của Venezuela tại LHQ, phát biểu tại cuộc họp ẢNH: REUTERS

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định Washington sẽ "làm mọi thứ trong khả năng" để bảo vệ an ninh khu vực và lợi ích của nước này. Ông tiếp tục cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đối tượng bị tư pháp Mỹ truy nã, liên quan nhóm Cartel de los Soles mà Washington trước đó chỉ định là tổ chức khủng bố.

Quan chức Mỹ cũng tuyên bố nước này sẽ áp đặt và thực thi các biện pháp trừng phạt "ở mức tối đa" để tước đoạt nguồn lực của Tổng thống Maduro. "Mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với bán cầu này, ngay trong khu vực lân cận của chúng ta và cả Mỹ, đến từ các nhóm khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia", ông Waltz phát biểu.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần cáo buộc Venezuela sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Tuy nhiên, Venezuela bác bỏ các cáo buộc này.

Kể từ tháng 9, Mỹ đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến hơn 100 người thiệt mạng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.

