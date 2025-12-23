Tổng thống Trump khẩu chiến với Tổng thống Venezuela Maduro

Hãng AFP ngày 23.12 đưa tin khi phóng viên hỏi ông Trump liệu các động thái gây sức ép của Mỹ có khiến ông Maduro từ chức hay không, Tổng thống Trump hôm 22.12 đáp rằng: “Việc đó tùy vào ông ấy muốn làm gì. Tôi nghĩ sẽ là lựa chọn khôn ngoan nếu ông ấy làm vậy”.

Ông Trump cũng đưa thêm lời cảnh báo: “Nếu ông ấy (Maduro) muốn làm theo cách cứng rắn, đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy có thể cứng rắn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ẢNH: AFP

Vài giờ sau phát ngôn của ông Trump, Tổng thống Maduro đáp trả rằng nhà lãnh đạo Mỹ nên tập trung vào vấn đề kinh tế và xã hội trong nước, thay vì đe dọa Caracas. “Ông ấy cũng sẽ tốt hơn trên trường quốc tế nếu lo giải quyết công việc của quốc gia mình”, ông Maduro nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Những tuyên bố từ hai lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Venezuela có nhiều diễn biến căng thẳng. Kể từ tháng 9, quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn ma túy tại vùng biển Caribbean, cho rằng nhiều tàu đi từ Venezuela.



Trung Quốc nói Mỹ 'vi phạm nghiêm trọng' luật pháp quốc tế khi bắt giữ tàu dầu

Ngày 16.12, ông Trump ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị cấm vận ra vào Venezuela, cáo buộc Venezuela sử dụng tiền từ dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động khủng bố ma túy hay buôn người, điều mà chính quyền Caracas bác bỏ. Mỹ đã tịch thu ít nhất 2 tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela, hành động mà Venezuela cáo buộc là "cướp biển".

Nga và Trung Quốc đã ủng hộ đề nghị của Venezuela về việc triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay và cuộc họp dự kiến diễn ra ngày 23.12.