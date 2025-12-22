Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ lại bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
22/12/2025 05:19 GMT+7

Hôm qua (giờ VN), chính phủ Mỹ thông báo bắt giữ một tàu dầu ở ngoài khơi Venezuela, trong một động thái bị Caracas lên án là "hành vi trộm cắp và bắt cóc". Vụ việc đánh dấu lần thứ hai trong vòng hai tuần lực lượng Mỹ chặn bắt tàu dầu trong khu vực, và được xem là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch gây sức ép của Washington đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, AFP đưa tin.

Một bài đăng khác trên tài khoản mạng xã hội của Bộ An ninh Nội địa công khai danh tính của chiếc tàu là Centuries, mà theo phía Mỹ nghi ngờ đang chở dầu bị nước này cấm vận.

Thêm tàu dầu bị bắt, Venezuela lên án Mỹ 'cướp đoạt'

Theo trang TankerTrackers, Centuries là tàu chở dầu thuộc sở hữu Trung Quốc, treo cờ Panama. Trang này cho biết Centuries đã chở theo 1,8 triệu thùng dầu thô từ cảng Venezuela hồi đầu tháng trước khi được phía Venezuela hộ tống khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này ngày 18.12.

Theo AFP, Centuries không nằm trong danh sách các cá nhân và công ty đối mặt lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Anna Kelly của Nhà Trắng thông báo trên X rằng con tàu trên chở theo dầu của PDVSA - tức tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela bị Mỹ cấm vận.

Mỹ bắt tàu dầu Centuries ngòai khơi Venezuela gây tranh cãi quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ đoạn clip dài gần 8 phút đăng trên tài khoản của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ về vụ chặn bắt tàu

ảnh: AFP


Phát biểu tại Caracas, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez bày tỏ thái độ cứng rắn, dù không trực tiếp đề cập đến vụ Mỹ chặn bắt tàu. Còn Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho hay Iran đang đề nghị hỗ trợ nước này trong nỗ lực ứng phó hành vi mà nhà ngoại giao là "cướp biển và khủng bố quốc tế" của Mỹ.

Tin liên quan

Hiểm họa 'tàu ma' chở dầu cháy tại Biển Đông

Hiểm họa 'tàu ma' chở dầu cháy tại Biển Đông

Tai nạn của những con tàu chở dầu chưa rõ lai lịch đang đe dọa tuyến hàng hải quan trọng tại Biển Đông.

Indonesia bắt giữ siêu tàu chở dầu Iran

Tàu chở dầu bốc cháy sau khi trúng tên lửa phóng từ Yemen

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Panama Afp Caracas Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận