Mỹ lại bắt tàu dầu ngoài khơi Venezuela

Một bài đăng khác trên tài khoản mạng xã hội của Bộ An ninh Nội địa công khai danh tính của chiếc tàu là Centuries, mà theo phía Mỹ nghi ngờ đang chở dầu bị nước này cấm vận.

Thêm tàu dầu bị bắt, Venezuela lên án Mỹ 'cướp đoạt'

Theo trang TankerTrackers, Centuries là tàu chở dầu thuộc sở hữu Trung Quốc, treo cờ Panama. Trang này cho biết Centuries đã chở theo 1,8 triệu thùng dầu thô từ cảng Venezuela hồi đầu tháng trước khi được phía Venezuela hộ tống khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này ngày 18.12.

Theo AFP, Centuries không nằm trong danh sách các cá nhân và công ty đối mặt lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Anna Kelly của Nhà Trắng thông báo trên X rằng con tàu trên chở theo dầu của PDVSA - tức tập đoàn dầu khí quốc doanh Venezuela bị Mỹ cấm vận.

Ảnh chụp từ đoạn clip dài gần 8 phút đăng trên tài khoản của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ về vụ chặn bắt tàu ảnh: AFP



Phát biểu tại Caracas, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez bày tỏ thái độ cứng rắn, dù không trực tiếp đề cập đến vụ Mỹ chặn bắt tàu. Còn Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho hay Iran đang đề nghị hỗ trợ nước này trong nỗ lực ứng phó hành vi mà nhà ngoại giao là "cướp biển và khủng bố quốc tế" của Mỹ.