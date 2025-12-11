Xem lực lượng Mỹ bắt tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Donald Trump hôm 10.12 cho biết Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela. Động thái này đã làm tăng giá dầu và có khả năng làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Caracas.

"Như các bạn đã biết, chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela. Một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực tế là lớn nhất từng bị bắt giữ. Và nhiều điều khác đang xảy ra", ông Trump tuyên bố.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết tàu này được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran.

Vụ bắt giữ có thể báo hiệu những nỗ lực mới, mạnh mẽ hơn nhằm vào nguồn dầu mỏ của Venezuela, nguồn thu nhập chính của nước này.

Lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ tàu này ngoài khơi bờ biển Venezuela hôm 10.12 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Venezuela chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Ông Trump đã ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực, bao gồm một tàu sân bay, máy bay chiến đấu và hàng chục nghìn binh sĩ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc rằng việc tăng cường quân sự của Mỹ là nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của quốc gia thành viên OPEC này.

Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền buôn ma túy bị nghi ngờ ở vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công như vậy có thể là bất hợp pháp, vì hầu như không có bằng chứng nào được công bố cho thấy các tàu thuyền này đang chở ma túy hoặc cho thấy việc đánh chìm là cần thiết thay vì chặn bắt, tịch thu hàng hóa và thẩm vấn những người trên tàu.