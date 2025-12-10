Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Gia đình người chết đòi công lý sau khi Mỹ bắn chìm tàu thuyền nghi buôn ma túy
Gia đình người chết đòi công lý sau khi Mỹ bắn chìm tàu thuyền nghi buôn ma túy

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
10/12/2025 09:05 GMT+7

Chad Joseph, 26 tuổi, một người đàn ông Trinidad&Tobago, được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ vào một chiếc tàu ở vùng Caribbean vào ngày 14.10.2025, và chú của anh đang đòi công lý cho cháu trai mình.

Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào tàu thuyền ở vùng Caribbean đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi hoạt động đó là chiến dịch chống buôn lậu ma túy.

Tuy nhiên, Washington cung cấp rất ít thông tin về những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích này, cũng như những gì được chở trên các tàu thuyền bị đánh đắm.

Trong số những người có người thân thiệt mạng, có gia đình của Chad Joseph. Họ tin rằng ngư dân 26 tuổi người Trinidad&Tobago đã thiệt mạng hồi tháng 10 trong một cuộc không kích đã xóa sạch mọi bằng chứng về danh tính và số lượng người trên tàu.

Gia đình của Joseph cho biết anh đã đến Venezuela, nơi anh cũng có người thân, để tìm việc làm 6 tháng trước cuộc không kích.

Chú của anh, ông Columbia Salvary, đang yêu cầu có câu trả lời về cái chết của anh: “Đâu thể nào cứ thế mà ném bom tàu thuyền của người khác như vậy được, đúng không. Cứ nói là trên vùng biển quốc tế và nói là ‘buôn bán ma túy’, vậy thì bằng chứng của các anh đâu. Bằng chứng của các anh đâu?”.

Gia đình người bị hại đòi công lý sau vụ Mỹ tấn công tàu thuyền ngoài Caribbean - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gọi với các quân nhân vào Lễ Tạ ơn tại Palm Beach (bang Florida, Mỹ), ngày 27.11.2025

ẢNH: REUTERS

Yêu cầu về bằng chứng cũng được một nhóm môi trường từ Trinidad&Tobago đồng tình, họ đang đặt nghi vấn về chiến dịch không kích này.

Ông Gary Aboud, thư ký của tổ chức Ngư dân và Những người bạn của Biển cả, cho biết: “Không thể chỉ giết người rồi nói suông. Đây là những người được yêu thương, được sinh ra và nuôi dưỡng. Chúng ta phải có lòng trắc ẩn với nhân loại. Không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ tàu thuyền nào trong số này thực sự chở ma túy. Không có bằng chứng nào cả”.

Các chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi tại sao quân đội lại tham gia chiến dịch này chứ không phải là Lực lượng Tuần duyên, và tại sao vũ lực sát thương lại là lựa chọn đầu tiên.

Bất chấp các nghi ngờ về tính hợp pháp của các hành động này, Tổng thống Trump tuyên bố các cuộc tấn công vào những tàu chở ma túy bị cáo buộc sẽ tiếp tục: “Bất kỳ ai làm điều đó và bán ma túy vào đất nước Mỹ đều là đối tượng tấn công”.

Nhưng đối với ông Aboud, vấn đề vượt ra ngoài những câu hỏi pháp lý: “Tại sao không có 10 triệu người Mỹ tuần hành ở Washington? Tại sao người dân Mỹ lại ngủ quên? Tôi không thể hiểu nổi. Ai cũng sợ hãi. Chắc chắn, phải có người không sợ hãi”.

Tin liên quan

Tên Tổng thống Trump được đặt cho Viện Hòa bình Mỹ

Tên Tổng thống Trump được đặt cho Viện Hòa bình Mỹ

Tên của Tổng thống Donald Trump đã được gắn lên tòa nhà Viện Hòa bình Mỹ ở Washington D.C, trước khi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt một trong những xung đột kéo dài nhất ở châu Phi.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ có thể gây nguy hiểm cho binh sĩ?

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Caribbean Trump Donald Trump Tuần duyên Venezuela Washington tấn công buôn bán ma túy không kích buôn lậu ma túy chiến dịch không kích mỹ latinh
