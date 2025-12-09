Tổng thống Trump nói châu Âu đi theo 'hướng xấu'

AFP dẫn phát biểu của ông Trump tại Nhà Trắng ngày 8.12 rằng: “Châu Âu phải hết sức cẩn trọng. Họ đang làm quá nhiều thứ. Chúng tôi muốn giữ cho châu Âu vẫn là châu Âu”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích án phạt “tồi tệ” mà EU áp dụng với mạng xã hội X.

Hồi tuần trước, EU đã phạt nền tảng X 140 triệu USD, viện dẫn vi phạm các quy tắc nội dung trực tuyến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp Nhà Trắng ngày 8.12 ẢNH: REUTERS

“Tôi không hiểu sao họ lại làm vậy”, ông Trump nói về việc EU phạt mạng xã hội X, nêu thêm tỉ phú Elon Musk không gọi cho ông để nhờ can thiệp. Tuần trước, ông Musk chỉ trích EU "nên giải tán và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia".

Ông Trump đánh giá châu Âu đang đi theo những hướng không tốt, khiến tình hình xấu đi với người dân. Tổng thống Trump nhấn mạnh "không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều".

EU chưa phản hồi về phát ngôn của ông Trump. Trước đó, khối này cho biết X đã vi phạm các nghĩa vụ minh bạch, bao gồm việc không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công cộng cho các nhà nghiên cứu, không minh bạch đầy đủ về quy định quảng cáo và các thiếu sót trong hệ thống xác thực tài khoản.

Các quan chức Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, gọi động thái của EU là cuộc tấn công vào các công ty Mỹ. Đại diện của EU phụ trách công nghệ Henna Virkkunen cho biết mức phạt không liên quan vấn đề kiểm duyệt, đồng thời khẳng định EU không nhắm vào bất kỳ nước nào.

Phát ngôn trên của ông Trump là động thái mới nhất cho thấy những rạn nứt giữa Mỹ và châu Âu. Tuần trước, Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia, với nhiều nội dung chỉ trích các chính sách di cư của châu Âu.

EU khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh quan trọng nhất của khối, không phải lúc nào hai bên cũng chung quan điểm về mọi vấn đề, dù vậy nêu rõ "nguyên tắc cốt lõi vẫn không thay đổi".