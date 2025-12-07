Mỹ muốn châu Âu gánh vác phòng thủ NATO từ năm 2027

Theo Reuters ngày 7.12 dẫn 5 nguồn thạo tin, thông điệp này được đưa ra tại cuộc họp ở Washington D.C trong tuần này giữa các quan chức Lầu Năm Góc phụ trách chính sách NATO và nhiều phái đoàn châu Âu.

Binh sĩ NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự ở Wierzbiny, Ba Lan ngày 17.9.2025 ẢNH: REUTERS

Trong cuộc họp, các quan chức Lầu Năm Góc cho biết Washington vẫn chưa hài lòng với những bước tiến mà châu Âu đạt được trong việc tăng cường năng lực phòng thủ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi năm 2022.

Theo các nguồn tin, các quan chức Mỹ đã nói với phía châu Âu rằng nếu các quốc gia này không đáp ứng thời hạn năm 2027, Washington có thể ngừng tham gia một số cơ chế điều phối phòng thủ của NATO. Một quan chức Mỹ cho biết một số nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ cũng đã biết và tỏ ra lo ngại về yêu cầu này.

Năng lực phòng thủ thông thường bao gồm các tài sản phi hạt nhân, từ binh sĩ đến vũ khí. Tuy nhiên, phía Mỹ không nêu rõ họ sẽ đánh giá tiến độ chuyển giao trách nhiệm cho châu Âu như thế nào, cũng như liệu thời hạn năm 2027 phản ánh chính sách chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hay chỉ là quan điểm của một số quan chức Lầu Năm Góc, theo AFP.

Giới chức châu Âu cho rằng mốc năm 2027 khó khả thi do lục địa này thiếu nguồn lực tài chính lẫn ý chí chính trị để nhanh chóng thay thế các năng lực mà Mỹ đang cung cấp, theo Reuters. Các quốc gia NATO đang đối mặt tình trạng tồn đọng đơn hàng đối với trang bị quân sự mà họ muốn mua.

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức NATO cho biết các đồng minh châu Âu thực tế đã bắt đầu đảm nhận vai trò lớn hơn đối với an ninh khu vực, nhưng từ chối bình luận về thời hạn năm 2027. "Các đồng minh đều nhận thức rõ cần đầu tư nhiều hơn và chuyển dần gánh nặng phòng thủ thông thường từ Mỹ sang châu Âu", quan chức này nói.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết: "Chúng tôi đã rất rõ ràng về nhu cầu của châu Âu trong việc dẫn đầu phòng thủ thông thường tại lục địa này. Chúng tôi cam kết hợp tác thông qua các cơ chế điều phối của NATO để củng cố liên minh và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của khối khi các đồng minh châu Âu ngày càng đảm nhận trách nhiệm răn đe thông thường và phòng thủ".