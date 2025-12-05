Tổng thống Trump vừa công bố Chiến lược An ninh quốc gia quan trọng

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C hôm 4.12 ẢNH: AFP

Nhà Trắng ngày 5.12 công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, được xem là văn bản giải thích chính thức hiếm hoi về tầm nhìn chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm, trong đó cho biết Mỹ định duy trì hiện diện quân sự lớn hơn ở Tây Bán Cầu, cũng như ngăn ngừa xung đột ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Văn bản dài 33 trang được cho là cơ sở giúp định hướng các bộ phận thuộc chính phủ Mỹ sẽ dành ngân sách và ưu tiên chính sách.

Bước xoay chuyển lớn

Ở phần đề dẫn, Tổng thống Trump nêu hàng loạt thành tựu của chính quyền Mỹ kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ 2, cho rằng trong 9 tháng, nước Mỹ và thế giới đã được đưa khỏi bờ vực thảm họa.

"Không chính quyền nào trong lịch sử đạt bước xoay chuyển lớn trong một thời gian ngắn như thế", ông viết.

Ông chủ Nhà Trắng đề cập việc siết kiểm soát biên giới, chỉnh đốn và củng cố lực lượng vũ trang, khiến các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn cho phòng vệ chung, áp thuế để đưa các ngành công nghiệp trọng yếu về nước.

Bên cạnh đó, ông đề cập chiến dịch xóa sổ năng lực làm giàu hạt nhân của Iran, tuyên bố các băng nhóm buôn ma túy là tổ chức khủng bố. Theo ông, Mỹ đã giúp dàn xếp 8 cuộc xung đột, trong đó có xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, Kosovo và Serbia, CHDC Congo và Rwanda, Pakistan và Ấn Độ, Israel và Iran, Ai Cập và Ethiopia, Armenia và Azerbaijan, và xung đột tại Dải Gaza.

"Nước Mỹ lại mạnh mẽ và được tôn trọng, và nhờ đó, chúng ta đang kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới", ông Trump viết và cho rằng Chiến lược An ninh quốc gia mới là "lộ trình đảm bảo rằng Mỹ là quốc gia to lớn và thành công nhất trong lịch sử nhân loại và là ngôi nhà của tự do trên trái đất".

Chiến lược toàn cầu

Theo tờ Politico, chiến lược mới của Mỹ tập trung bất thường vào Tây Bán Cầu, được mô tả chủ yếu là nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ. Văn bản nêu rằng "an ninh biên giới là yếu tố chính của an ninh quốc gia".

"Các điều khoản của liên minh, cũng như các điều kiện để chúng ta cung cấp viện trợ, phải phụ thuộc vào việc giảm thiểu ảnh hưởng đối lập từ bên ngoài - từ việc kiểm soát các căn cứ quân sự, cảng biển và các cơ sở hạ tầng quan trọng cho đến việc mua các tài sản chiến lược theo nghĩa rộng", theo văn bản.

Chiến lược này bao gồm việc triển khai năng lực quân sự của Mỹ đáng kể hơn ở Tây Bán Cầu, thực hiện nhiều biện pháp để giảm di cư đến Mỹ, thúc đẩy một cơ sở công nghiệp mạnh hơn tại Mỹ và quảng bá "bản sắc phương Tây", kể cả ở châu Âu.

Tại châu Á, chính quyền Mỹ cam kết "cân bằng lại mối quan hệ kinh tế của Mỹ với Trung Quốc, ưu tiên tính tương hỗ và công bằng để khôi phục độc lập kinh tế của Mỹ".

Tuy nhiên, văn bản nêu thêm rằng "thương mại với Trung Quốc nên được cân bằng và tập trung vào các yếu tố không nhạy cảm" và kêu gọi "duy trì một mối quan hệ kinh tế thực sự có lợi cho cả 2 bên với Bắc Kinh".

Chiến lược nêu rằng Mỹ muốn ngăn chặn chiến tranh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Chúng tôi cũng sẽ duy trì chính sách tuyên bố lâu nay về Đài Loan, có nghĩa là Mỹ không ủng hộ bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng ở eo biển Đài Loan", văn bản nêu.

Về khủng hoảng Ukraine, văn bản cho biết "một lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán để chấm dứt nhanh chóng các hành động thù địch ở Ukraine" và giảm thiểu rủi ro đối đầu của Nga với các quốc gia khác ở châu Âu.