Thế giới

Tuần duyên Mỹ 'truy đuổi' tàu dầu thứ ba ngoài khơi Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
22/12/2025 07:36 GMT+7

Tuần duyên Mỹ đang trong quá trình truy đuổi một tàu dầu bị cấm vận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, theo 2 quan chức Mỹ không nêu tên.

Tuần duyên Mỹ đuổi theo tàu dầu ngòai khơi Venezuela vừa bị trừng phạt - Ảnh 1.

Một trực thăng quân sự Mỹ bay phía trên tàu Centuries treo cờ Panama và con tàu đã bị Lực lượng Tuần duyên Mỹ chặn bắt hôm 20.12 ở phía đông đảo Barbados, trên vùng biển Caribbean

ảnh: reuters

"Tuần duyên Mỹ đang tích cực đuổi theo một tàu dầu thuộc "đội tàu bóng tối" có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp của Venezuela nhằm né lệnh cấm vận. Con tàu treo cờ giả và đang nằm trong diện bị tịch thu theo quyết định tư pháp", Đài NBC News hôm 21.12 dẫn lời một quan chức Mỹ.

Theo Reuters, Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard (Anh) cùng một nguồn tin an ninh hàng hải Mỹ xác định con tàu nói trên là Bella 1. Đây là tàu tàu chở dầu thô khổng lồ (VLCC), đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 6 năm ngoái, với cáo buộc có liên hệ với Iran.

Còn trang theo dõi tàu chở dầu TankerTrackers.com cho thấy Bella 1 đang trong tình trạng không chở hàng khi tiến gần vùng biển Venezuela vào ngày 21.12.

Các tài liệu nội bộ của Tập đoàn Dầu khí quốc doanh Venezuela (PDVSA) ghi rõ vào năm 2021, con tàu này từng vận chuyển dầu của Venezuela sang Trung Quốc. Còn theo dữ liệu từ dịch vụ giám sát tàu biển, Bella 1 trước đây cũng từng chở dầu thô của Iran.

Thêm tàu dầu bị bắt, Venezuela lên án Mỹ 'cướp đoạt'

Một nguồn tin cho biết tàu Bella 1 bị trừng phạt vì có liên quan đến mạng lưới của Sa'id al-Jamal, nhân vật bị cáo buộc là đầu mối tài chính của lực lượng Houthi ở Yemen.

"Đội tàu bóng tối" thường không hoạt động riêng cho một nước nào.

Nếu bị bắt giữ, Bella 1 sẽ là tàu thứ ba bị Mỹ chặn bắt tại khu vực Caribbean. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20.12 đã chặn một tàu chở dầu thứ hai, mà theo Nhà Trắng tàu đang vận chuyển dầu bị cấm vận.

Hồi đầu tháng 12, một tàu khác tên Skipper cũng đã bị tịch thu ngoài khơi Venezuela.

