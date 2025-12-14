Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

UAV tấn công doanh trại ở Sudan, 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
14/12/2025 08:27 GMT+7

Có 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào vùng Kordofan thuộc phía nam Sudan hôm 13.12, theo phái bộ Liên Hiệp Quốc.

Lực lượng An ninh lâm thời của Liên Hiệp Quốc tại Abyei (UNISFA) khẳng định 6 binh sĩ đã thiệt mạng và 6 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, khi một chiếc UAV tấn công doanh trại của họ ở Kadugli, thủ phủ của bang Nam Kordofan.

Lực lượng gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang được triển khai tại Abyei, một khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công kinh hoàng trên, nói có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật quốc tế.

UAV tấn công doanh trại ở Sudan, 6 binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres

Ảnh: REUTERS

Tất cả các nạn nhân đều đến từ Bangladesh, theo AFP dẫn thông báo từ UNISFA. Bộ Ngoại giao Bangladesh lên án mạnh mẽ vụ tấn công.

Ngoài ra, lãnh đạo lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus cho hay ông vô cùng đau buồn trước vụ tấn công, và cho hay số người chết là 6 và 8 người bị thương. Ông yêu cầu Liên Hiệp Quốc đảm bảo rằng các nhân viên người Bangladesh được cung cấp sự hỗ trợ khẩn cấp cần thiết.

Quân đội Sudan đã đăng tải một video trên trang Facebook của mình cho thấy lửa bùng cháy và hai cột khói bốc lên từ căn cứ UNISFA. Chính phủ liên minh với quân đội có trụ sở tại thành phố Port Sudan đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công và cáo buộc Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đứng sau vụ việc.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Chủ quyền do tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng tư lệnh quân đội Sudan, đứng đầu, gọi vụ tấn công là một sự leo thang nguy hiểm.

Trong khi đó, RSF tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng họ bác bỏ các tuyên bố và cáo buộc... liên quan một cuộc tấn công trên không nhắm vào trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Kadugli và "những cáo buộc sai sự thật đi kèm chống lại lực lượng của chúng tôi là thủ phạm thông qua việc sử dụng máy bay không người lái". 

Kadugli, nơi nạn đói được tuyên bố vào đầu tháng 11, đã bị RSF bao vây trong một năm rưỡi, theo AFP.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

UAV binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Sudan
