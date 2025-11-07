Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Diễn biến mới ở Sudan, có sự tham gia của Mỹ và 3 nước Ả Rập

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2025 07:05 GMT+7

Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự của Sudan ngày 6.11 tuyên bố đồng ý với đề xuất của Mỹ và 3 nước Ả Rập về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột.

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi RSF tiếp quản thành phố al-Fashir đang bị nạn đói hoành hành, củng cố quyền kiểm soát đối với vùng rộng lớn Darfur ở phía tây Sudan, theo Reuters.

Diễn biến mới ở Sudan, có sự tham gia của Mỹ và 3 nước Ả Rập- Ảnh 1.

Hỏa hoạn tại khu vực chợ gia súc ở al-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur (Sudan), vào ngày 1.9, sau cuộc pháo kích của Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự

Ảnh: AFP

"Lực lượng Hỗ trợ Nhanh cũng mong muốn thực hiện thỏa thuận và lập tức bắt đầu các cuộc thảo luận về thỏa thuận chấm dứt xung đột cùng những nguyên tắc cơ bản định hướng tiến trình chính trị ở Sudan", RSF tuyên bố.

Trong tháng 9, Mỹ, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Ai Cập đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 3 tháng tại Sudan, sau đó là một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.11 cho hay Mỹ tiếp tục hợp tác trực tiếp với các bên để tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn nhân đạo. "Chúng tôi kêu gọi cả hai bên hành động để đáp lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn nhân đạo, vì tính cấp bách của việc giảm leo thang bạo lực và chấm dứt tình trạng đau khổ của người dân Sudan", vị phát ngôn viên nhấn mạnh.

Trong tuần này, Hội đồng An ninh và Quốc phòng do quân đội Sudan lãnh đạo đã họp nhưng không đưa ra câu trả lời chắc chắn cho đề xuất trên, dù những nhân vật lãnh đạo có ảnh hưởng và đồng minh trong quân đội đã bày tỏ sự phản đối.

Các nhân chứng cho hay RSF đã giết hại và bắt cóc dân thường trong và sau khi chiếm được al-Fashir, gây ra mối quan ngại quốc tế, theo Reuters. Giới lãnh đạo RSF đã kêu gọi các thành viên bảo vệ dân thường và tuyên bố các hành vi vi phạm sẽ bị truy tố.

Cuộc xung đột giữa RSF và quân đội Sudan nổ ra vào tháng 4.2023 khi hai lực lượng mâu thuẫn về kế hoạch hợp nhất lực lượng. Cuộc xung đột đã tàn phá Sudan, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, gây ra nạn đói lan rộng khắp đất nước và khiến hàng triệu người phải di dời, theo Reuters.

