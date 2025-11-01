Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy nạn thảm sát tiếp diễn ở Sudan

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2025 17:48 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Yale (Mỹ) nhận định hình ảnh vệ tinh mới cho thấy nạn thảm sát có thể vẫn tiếp diễn trong và xung quanh thành phố El-Fasher của Sudan, theo AFP hôm nay 1.11.

Giao tranh với quân đội chính quy từ tháng 4.2023, Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã chiếm được El-Fasher hôm 26.10, đẩy quân đội ra khỏi thành trì cuối cùng ở vùng Darfur thuộc phía tây Sudan sau 18 tháng bị bao vây, theo AFP.

Tuy nhiên, kể từ khi El-Fasher thất thủ đã xuất hiện các báo cáo về các vụ hành quyết, bạo lực tình dục, tấn công nhân viên cứu trợ, cướp bóc và bắt cóc, trong khi thông tin liên lạc phần lớn vẫn bị cắt đứt.

- Ảnh 1.

Phòng Nghiên cứu nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ) đã quan sát thấy nhiều cụm có sự đổi màu xung quanh, phù hợp với hình dạng của thi thể người ở vùng Darfur của Sudan

Ảnh: Phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân đạo thuộc Đại học Yale (Mỹ)

Theo một báo cáo của Phòng Nghiên cứu nhân đạo thuộc Đại học Yale hôm 31.10, những hình ảnh mới nhất đã cho thấy lý do để tin rằng phần lớn cư dân còn lại ở El-Fasher có thể đã "chết, bị bắt hoặc đang lẩn trốn".

Từ ngày 27 đến 31.10, phòng nghiên cứu đã xác định được ít nhất 31 cụm vật thể giống với thi thể người tại các khu dân cư, khuôn viên trường đại học và các địa điểm quân sự. "Những dấu hiệu cho thấy thảm sát hàng loạt vẫn đang tiếp diễn là rất rõ ràng", các nhà nghiên cứu nhận định.

Những người sống sót từ El-Fasher đến được thị trấn Tawila gần đó đã kể với AFP về các vụ thảm sát, trẻ em bị bắn trước mặt cha mẹ, và dân thường bị đánh đập và cướp bóc khi họ chạy trốn.

Liên Hiệp Quốc cho rằng hơn 65.000 người đã chạy trốn khỏi El-Fasher nhưng hàng chục ngàn người vẫn bị mắc kẹt. Khoảng 260.000 người đã ở trong thành phố trước cuộc tấn công cuối cùng của RSF.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của RSF. Lực lượng này hôm 30.10 tuyên bố đã bắt giữ một số chiến binh bị cáo buộc có hành vi lạm quyền.

Cả RSF lẫn quân đội Sudan đều phải đối mặt với các cáo buộc về tội ác chiến tranh trong suốt cuộc xung đột, theo AFP.

Việc chiếm được El-Fasher giúp RSF kiểm soát hoàn toàn cả 5 thủ phủ bang trong vùng Darfur, đánh dấu Sudan bị chia cắt thực tế theo trục đông-tây, với quân đội kiểm soát phía bắc, phía đông và trung tâm, theo AFP.

