Thế giới

Lở đất san bằng một ngôi làng ở Sudan, 1.000 người chết?

Văn Khoa
02/09/2025 10:32 GMT+7

Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng trong trận lở đất phá hủy một ngôi làng ở khu vực dãy núi Marra thuộc miền tây Sudan, chỉ còn một người sống sót, theo Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan hôm 1.9.

Trận lở đất nói trên xảy ra vào ngày 31.8 sau nhiều ngày mưa lớn, theo Reuters dẫn thông báo từ Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan, một nhóm đối lập do Abdelwahid Mohamed Nour dẫn đầu.

Ngôi làng "hiện đã bị san phẳng hoàn toàn", Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan, đang kiểm soát khu vực bị lở đất, nằm trong vùng Darfur.

Lở đất san bằng một ngôi làng ở Sudan, 1.000 người chết?- Ảnh 1.

Một bức ảnh cho thấy thiệt hại do lũ lụt gây ra ở thị trấn Tangasi thuộc tỉnh Meroe của Sudan, cách thủ đô Khartoum khoảng 300 km về phía bắc, vào ngày 27.8.2024

Ảnh: AFP

Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế hỗ trợ tìm kiếm thi thể của các nạn nhân, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em.

Chạy trốn khỏi cuộc chiến dữ dội giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở bang Bắc Darfur, người dân đã tìm nơi trú ẩn tại khu vực dãy núi Marra, nơi thiếu thốn lương thực và thuốc men, theo Reuters.

Tính nay, cuộc chiến nói trên đã bước sang năm thứ ba, khiến hàng chục ngàn người chết và hàng triệu người phải di dời, và gây ra cuộc khủng hoảng di dời và nạn đói tồi tệ nhất thế giới, theo Liên Hiệp Quốc.

Các cơ sở y tế đã nhiều lần bị nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột, và có tới 80% các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Sudan đã buộc phải đóng cửa, theo AFP dẫn số liệu chính thức.

Động đất ở Afghanistan: hơn 620 người thiệt mạng, 1.500 người bị thương

Trong khi quân đội Sudan nắm giữ miền bắc, miền đông và miền tây đất nước, RSF kiểm soát gần như toàn bộ Darfur và một số khu vực miền nam.

Hôm 30.8, lãnh đạo RSF, tướng Mohamed Hamdan Dagalo, đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu chính phủ Sudan song song tại thủ phủ Nyala của bang Nam Darfur, đẩy đất nước này tiến gần hơn một bước tới sự chia cắt trên thực tế, theo Reuters.

